Non servono più diete drastiche: per perdere peso ti basta bere questa bevanda | Butti via tanti kg in poche settimane

Dì basta a diete che ti privano del piacere del buon cibo: con questa bevanda, perdi peso senza fatica e torni in forma.

Anche se l’estate è quasi passata e per la prossima prova costume ci vorrà del tempo, mantieniti comunque in forma e affronta l’inverno nel giusto modo. Per farlo, però, non dovrai più rincorrere diete drastiche e restrittive, che ti costringono a rinunciare al gusto del buon cibo, ma ti basterà affidarti a questa bevanda.

Durante l’estate, la maggior parte delle persone si lascia andare a qualche cena di troppo, aperitivi in spiaggia, dolci risvegli e i chili accumulati potrebbe pesare. Per questo, devi trovare il tuo alleato per rimetterti in forma e perdere peso in un batter d’occhio. Non cadere nel tranello di chi ti propone un regime alimentare striminzito o di chi, addirittura, ti consiglia di sostituire i pasti con tisane e bibitoni.

Seguire una dieta completa ed efficace vuol dire seguire un piano alimentare che non ti privi di nulla. Bere questa bevanda, però, aiuterà ad accelerare il metabolismo, favorendo quindi la perdita dei chili in più. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Non solo cibo

In prossimità dell’autunno, sono molti quelli che si affidano a un nutrizionista, per avere un piano alimentare costruito su misura, sulla base delle proprie esigenze e dei propri gusti. Tuttavia, l’attenzione al solo cibo non basta, poiché anche l’idratazione è di fondamentale importanza, in una dieta che funzioni.

Tra tutte le bevande che potrebbero averti già suggerito, promettendoti risultati stupefacenti, forse ce n’è una alla quale non hai mai dato la giusta importanza. Stiamo parlando dell’acqua, indispensabile all’interno della routine giornaliera. Forse, non tutti ne sono a conoscenza, ma bere con regolarità aiuta a dimagrire. Inoltre, l’acqua diventa fondamentale anche per tutti coloro che svolgono attività fisica, in quanto migliora le prestazioni sportive e accelera il recupero muscolare. Ma, vediamo nello specifico quanta acqua si dovrebbe bere al giorno, per vedere il nostro corpo cambiare.

La giusta dose giornaliera di acqua

Per far sì che l’acqua abbia l’effetto desiderato sul tuo organismo, dovresti berne circa 8 bicchieri al giorno, dunque devi tenerti tra 1,6 e 2 litri. Solo così facendo, l’acqua agirà nel modo corretto sul tuo metabolismo, facilitando la combustione dei grassi. Consumare due bicchieri di acqua prima dei pasti aumenta il senso di sazietà e ti farà, di conseguenza, mangiare di meno.

Avere sempre a portata di mano una borraccia di acqua, ti aiuterà a controllare l’appetito, evitando spuntini non necessari e tenendo a bada gli attacchi improvvisi di fame. Inoltre, l’acqua aiuta anche a eliminare le tossine, favorendo dunque una corretta digestione e prevenendo la ritenzione idrica. Questa bevanda, quindi, non è solo miracolosa in uno stile di vita sano e in un’alimentazione ben equilibrata, ma è anche un ottimo alleato per tutte le funzioni vitali del nostro organismo.