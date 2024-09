Test visivo, tra questi gattini c’è un intruso: hai solo 7 secondi per poterlo riconoscere | Ci riescono solo i veri geni

Un’immagine, tanti gattini e un solo intruso da scovare in meno di 7 secondi: il test che mette in luce le tue capacità visive.

Quando lavoriamo, facciamo uno sport, o anche solo cerchiamo la strada giusta tra una mappa stradale: sono molte le occasioni in cui l’intelligenza visiva viene in nostro aiuto, per supportarci in processi che altrimenti richiederebbero più tempo.

Basti pensare alle strade, quando si cerca un’indicazione; in quel caso, la nostra capacità di captare i segnali visivi (come i cartelli), posti all’esterno, si rivelano fondamentali non solo per evitare sanzioni, ma anche per regolarci in un tragitto sconosciuto. Tuttavia, questa intelligenza non è del tutto innata, va allenata e tenuta attiva per rendere al meglio nella vita quotidiana.

Ed è qui che nasce l’idea di proporre test online come questi, apparentemente banali, ma nel loro piccolo utili a mantenere la nostra mente attiva divertendosi. Se, dunque, l’idea di mettere alla prova stuzzica la tua curiosità, non ti resta che fare questo semplice ma intrigante test.

Il test visivo dei gattini: trova l’intruso

Questa simpatica immagine che proponiamo oggi non è altro che frutto del canale youtube Il Lato Positivo, che da sempre offre giochi di questo tipo per tutti coloro che vogliono sfidare se stessi e i propri amici/familiari. In questa occasione troviamo tanti dolci musetti di gatto, tutti uguali, tranne uno. Per scovarlo hai solo 7 secondi, dopodiché il test può considerarsi nullo.

Nonostante il tempo ridotto, non farti prendere dal panico: l’intruso è abbastanza evidente, ma solo sfoderando tutte le tue capacità di osservazione sarai in grado di trovarlo in tempi record. Credi di potercela fare? Non ti resta che mettere il timer, osservare e, eventualmente, andare fino alla fine dell’articolo: la risposta te la mostreremo noi sotto questa riga. Perciò non sbirciare e vai sotto solamente se hai già trovato la soluzione o, per qualunque motivo, hai scelto di arrenderti, anche se a dirla tutta non è proprio il caso di farlo.

Test visivo del gattino: la soluzione

Ebbene sì, la soluzione era più semplice del previsto. A dirla tutta non possiamo nemmeno parlare di un intruso, bensì di un musetto senza volto: una sagoma vuota che va in contrasto con le altre. Ad ogni modo, che tu ci sia riuscito o meno nel tempo prestabilito, giochi come questi possono mantenere attiva la mente e, perché no, passare qualche secondo sfidando se stessi e le proprie capacità.