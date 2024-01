Questo borgo circondato da mare cristallino e incastonato nella roccia è il più bello della Campania: perfetto sia d’inverno che d’estate

Siete alla ricerca di un luogo dove poter fare una gita? Quello che vi sveleremo è ideale, si tratta del gioiello della costa campana.

Siamo ormai a Gennaio, e il periodo Natalizio può essere definito del tutto determinato dopo l’Epifania, l’ultima delle festività invernali.

Ora dovremo aspettare fino a Pasqua per godere di qualche altro giorno di riposo: eppure, se riusciamo a ricavare un weekend libero, allora ci servirà una meta abbastanza vicina, rilassante e da visitare in pochi giorni.

Capita spesso che si riesca a sfuggire per pochi giorni dalla monotonia e routine casalinga e lavorativa e riempirsi gli occhi di bellezza prima di tornare alla vita ‘normale’.

Ecco, allora, un suggerimento proprio per quei momenti in cui non se ne può più della vita in città e si avverte il bisogno di fuggire dalla quotidianità: si tratta di un luogo meraviglioso nel Bel Paese.

Un viaggetto in un luogo perfetto

Quante volte ci siamo ritrovati, magari anche in gruppo oppure in famiglia, a litigare o discutere per decidere una meta per il prossimo viaggio, anche breve?

Vi offriamo una soluzione che sicuramente metterà d’accordo tutti vista la bellezza e l’essere suggestivo del borgo in questione: si tratta di Conca dei Marini.

Conca dei Marini: una gita rilassante

Il borgo è incastonato nella roccia e a picco su un mare davvero stupendo, che vanta anche una storia invidiabile vista l’influenza che su di esso ha avuto la repubblica Marinara di Amalfi a partire dalla caduta dell’Impero Romano. Di conseguenza, il borgo è diventato un polo per lo scambio commerciale e per l’attività marittima, che lo ha portato a svilupparsi nonostante le piccole dimensioni. Come molti altri dei borghi sul mare della costiera, anche Conca dei Marini basa la sua attività tutt’oggi sul turismo, sulla pesca e sull’agricoltura.

La cittadina ospita una delle spiagge più rinomate di tutta la costa, la spiaggia di Marina di Conca, ma anche la nota Grotta dello Smeraldo, ideale per una piccola escursione. Proprio qui, inoltre, è nata la Sfogliatella di Santa Rosa, il dolce tipico campano ideato nel settecento. Non solo: grazie all’atmosfera suggestiva e alla tradizione culinaria, Conca dei Marini è divenuta, negli anni, anche la meta preferita di alcuni personaggi famosi, a partire da Sofia Loren fino ai reali d’Olanda e di Inghilterra.