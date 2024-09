Riso, ogni volta che lo prepari poi butti subito via l’acqua di cottura: un enorme spreco | È in grado di fare miracoli per il corpo

Acqua di cottura del riso, se la butti via non ne conosci il valore: contrasta gli sprechi e utilizzala in questi modi.

Il riso è uno degli alimenti più diffusi al mondo ed è dunque presente nelle tradizioni di moltissimi tipi di cucina – inclusa, ovviamente, quella italiana con piatti come il risotto oppure i pomodori col riso, ad esempio, tipici anche più in generale della cucina mediterranea.

Nonostante sia tanto diffuso, non tutti ne conoscono le proprietà e ancora meno i benefici della sua acqua di cottura che in genere viene gettata senza alcun ripensamento, un vero e proprio sacrilegio soprattutto in questo momento storico in cui si tenta in ogni modo di riciclare le risorse.

Infatti se questo cereale ha molte proprietà nutritive e vantaggiose per l’organismo umano, la sua acqua di cottura è altrettanto utile grazie alla presenza in essa di vitamine B1, B2, i lipidi e gli amidi, e dunque si può utilizzare in diversi modi.

Due sono le principali aree di riutilizzo: la cura della casa e la cura della persona. Se sei un fan di questi due campi non comprare più costosissimi prodotti specifici: ti basta riutilizzare l’acqua di cottura del riso combinata con qualche altro ingrediente.

Riso, la sua acqua di cottura per mille usi

Per quanto riguarda la cura della casa, l’acqua di cottura del riso può essere impiegata per la pulizia delle nostre stoviglie. Una volta ultimata la cottura del riso e scolato lo stesso mettendo da parte l’acqua, basterà versarla nel lavello o in un recipiente e poi mettervi a bagno le stoviglie e scodelle che abbiamo utilizzano, che saranno sgrassate a fondo senza bisogno di essere strofinate.

Nel caso in cui siano molto sporche o incrostate, è possibile rendere l’azione dell’acqua del riso ancora più efficace aggiungendovi qualche goccia di normale detersivo per piatti. Inoltre, nel caso in cui l’acqua del riso non sia stata salata, allora è utile anche come fertilizzante se siete appassionati di cura delle piante da interno o esterno.

Acqua di cottura del riso per i rituali di bellezza e cura del corpo

Non tutti sanno che l’acqua di riso è però ottima anche per i capelli: basterà fare un impacco sui capelli prima del lavaggio e lasciarlo agire per 15 minuti prima di risciacquare e avere un risultato lucente.

Non solo: in ultimo, l’acqua di cottura del riso è utile anche per fare un pediluvio che ha azioni rilassanti e sgonfianti, oltre che dare un odore fantastico se si aggiungono gocce di olio essenziale.