Se ti alleni tutti i giorni questo è uno spuntino di cui non puoi fare a meno: benefici incredibili per tutto il corpo

Se ami condurre uno stile di vita salutare e fare esercizio fisico, non lasciarti scappare questo ottimo spuntino perfetto per te.

Se sei una persona sportiva e salutista, allora devi assolutamente iniziare a mangiare questo alimento. Ancor più, se tra i tuoi buoni propositi per l’anno nuovo c’è proprio quello di condurre uno stile di vita migliore, allora ti servono tutti i consigli in circolazione.

Cambiare stile di vita, infatti, non è affatto facile, specie quando sono anni che ti attieni a una diversa routine.

L’inizio dell’anno, comunque, è sempre una buona opportunità per poter attuare quei cambiamenti che non riusciamo a portare a termine.

Oltre a essere un alimento perfetto se si segue una alimentazione bilanciata e un programma di allenamento, è anche un cibo che molto spesso si consuma nel corso delle feste natalizie. Ecco di che si tratta e tutti i benefici che ne porta l’assunzione.

Spuntino top se sei sportivo e ami la cucina sana: non farti scappare questa informazione

In questo periodo in cui siamo ancora intenti a terminare gli avanzi di pranzi e cene di Natale e Santo Stefano, c’è un alimento che senza dubbio è presente praticamente in tutte le case. Questo ti consente di fare uno spuntino veloce e anche salutare senza affondare di nuovo la forchetta in lasagne o cotolette d’agnello.

Si tratta della frutta secca, assai popolare nel corso di questo periodo. Spesso, infatti, ci si ritrova a sgusciare e sgranocchiare noci, nocciole o mandorle mentre copriamo quei pochi numeri usciti sulla nostra cartella della tradizionale tombola. Ecco, nel dettaglio, quale tipo di frutta secca è meglio consumare per uno stile di vita in perfetto equilibrio.

Tra una corsa e l’altra mangia un pò di questo cibo: eccone tutti i benefici

Molti si concentrano sulle numerose calorie contenute nella frutta secca, ma non sanno che questo cibo contiene anche nutrienti essenziali come vitamine, minerali e antiossidanti. Nello specifico, lo spuntino ideale prima dell’allenamento consiste nelle noci. Queste, infatti, sono una fonte di amidi, che possono contribuire a un rilascio più lento di energia.

Dopo una sessione di esercizio fisico, invece, la frutta secca è utile a ripristinare i livelli di glicogeno muscolare e a conferire all’organismo il corretto apporto di proteine e amminoacidi. Per quanto riguarda le calorie, l’importante è limitarsi nelle quantità quando si assume qualunque tipo di frutta secca.