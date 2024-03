Segni zodiacali, sono proprio questi 2 quelli più furbi: non devi mai fidarti | ti fregano alla prima occasione

Scopri quali sono i segni dai quali devi stare più alla larga: sono queste le caratteristiche che potrebbero fregarti.

Consultare l’oroscopo è una pratica comune, che riguarda molte più persone di quello che credi, indistintamente dal sesso o dall’età. Lo si fa, soprattutto, all’inizio del nuovo anno, per avere un quadro generale di quello che potrebbe accadere, ma c’è anche chi legge l’oroscopo ogni giorno, prima di uscire di casa.

Ciò che forse non sai però, è che sono anche molti quelli che vogliono conoscere tutte le caratteristiche, sia del proprio segno che di quelli di affetti, di cari. Studiare le affinità tra i segni è molto importante per chi crede davvero nelle stelle e in ciò che dicono gli astrologici. Ma, non ci sono solo note positive quando parliamo di zodiaco.

Infatti, alcuni segni sono più complicati di altri e noi stiamo per suggerirti proprio quelli che sono i più furbi tra tutti. Ogni segno, dall’Ariete ai Pesci, ha le proprie peculiarità, i propri punti forza e le proprie debolezze, ma ce ne sono 2 che ti faranno faticare più di altri, perché con loro dovresti andare più con i piedi di piombo e non fidarti alla prima occasione. Scopriamo insieme quali sono.

I segni furbetti del nostro zodiaco

Come accennato in precedenza, alcuni segni dello zodiaco hanno delle caratteristiche più accentuate di altri. Ad esempio, c’è chi è più romantico, chi più razionale, chi è un vero maniaco dell’ordine e dell’organizzazione, e chi ama vivere alla giornata, ma c’è anche chi è un grande calcolatore ed è in grado di fregarti alla prima occasione.

Tra i segni più furbetti, troviamo proprio i Gemelli, legati a Mercurio. Sono conosciuti come il segno dalla doppia faccia e, spesso, è proprio questa loro caratteristica che li rende inaffidabili. Hanno una lingua molto tagliente e non riescono a mantenere nessun segreto, quindi attento a rivelare qualcosa di intimo a persone di questo segno.

Il mare è pieno di Pesci

Un altro segno di cui non ti dovresti fidare è quello dei Pesci. Solitamente, vengono descritte come persone empatiche e sensibili, ma forse non sai che fanno davvero fatica a ricordare tutto. Quindi, non fare molto affidamento su coloro che sono nati sotto questo segno, perché potrebbero deluderti da un momento all’altro.

Quindi, ora che sai che sono questi i due segni più furbetti dello zodiaco, siamo sicuri che farai più attenzione se dovessi entrare in contatto con uno di loro. Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio.