Bollette della luce altissime, questo elettrodomestico è quello che ti frega: spegnilo immediatemente | Non serve a nulla

Bollette della luce altissime, questo elettrodomestico è quello che ti frega: spegnilo immediatamente | Non serve a nulla

Quello del caro vita è ormai un problema che sta investendo un numero sempre più alto di famiglie e, a quanto pare, sembra non voler arrestarsi.

Questi rincari hanno colpito tutti in settori, influendo notevolmente sulle bollette dell’energia (elettrica, gas e luce) che hanno subito dei rialzi epocali.

I costi dell’elettricità e del gas infatti, sono aumentati spaventosamente mettendo in difficoltà i cittadini soprattutto i più fragili economicamente.

Si è reso quindi necessario, da parte dei governi di tutta Europa, sensibilizzare e suggerire il minor consumo possibile, sia per una questione ambientale che economica, partendo proprio sul risparmio energetico nelle nostre abitazioni.

Come risparmiare sulle bollette

E’ possibile mettere in pratica alcuni consigli e accorgimenti utili che consentono di risparmiare sensibilmente sulle bollette. In particolare prederemo come riferimento ciò che maggiormente contribuisce sul consumo energetico: gli elettrodomestici.

Questi dispositivi, perennemente accesi, sono diventati ormai un parte integrante della nostra abitazione e sembra davvero difficile rinunciarvi. Eppure è bene ricordare che questi sono alimentati con la corrente elettrica pertanto tenerli sempre accessi può influire sul costo delle bollette. Vediamo nel dettaglio quale elettrodomestico conviene utilizzare il meno possibile.

Quale elettrodomestico evitare e i consigli utili da applicare

Ci sono degli elettrodomestici che non sono assolutamente indispensabili per l’uso quotidiano, e di cui è meglio evitare un utilizzo frequente e duraturo per non incorrere in bollette dell’energia davvero salate o che sarebbe preferibile tenere spento. Un esempio di questo è la friggitrice. Esso infatti non è per nulla indispensabile, ma ciò nonostante comporta un consumo energetico davvero considerevole, per l’uso che se ne fa. È consigliabile quindi prediligere tendenzialmente altri metodi di cottura, che comportano un uso minore dell’energia.

Se proprio non si riesce a farne a meno, alcune strategie nell’ acquisto e nell’ utilizzo di una friggitrice potrebbero aiutare ad abbattere i costi in bolletta. Un suggerimento è quello di scegliere un apparecchio che abbia il giusto volume del cestello in base alle esigenze familiari, così da evitare diverse cotture per un solo pasto. Ad esempio, per una sola persona sarà sufficiente una friggitrice piccola, in grado di cuocere 600 grammi di patatine per volta. Per una famiglia più numerosa, invece, formata da tre o quattro persone, servirà un apparecchio con un cestello più capiente, in grado di cucinare almeno 900 grammi di patatine ogni volta.