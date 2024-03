Eurospin, lo sai da dove arriva il latte: finalmente svelata la provenienza | Nessuno poteva pensare una cosa del genere

Molti italiani acquistano nei supermercati a marchio Eurospin, ma pochi sanno da dove arrivano i prodotti. Nessuno immagina la provenienza del latte.

Nato in Italia nel 1993, il marchio Eurospin promette sin dai suoi esordi di essere “la risposta italiana alla crescente necessità di risparmio dei consumatori” come recita sul suo sito.

In circa trent’anni ha formato una rete capillare di store in tutto il territorio, con oltre 1000 punti vendita e si è estesa fino alla Slovenia.

Sempre più persone scelgono questo marchio che è più di un discount, è una vera garanzia di qualità nonostante i prodotti non appartengano ai più famosi brand.

Prodotti che hanno convinto milioni di italiani che hanno scelto la “spesa intelligente”, il claim pubblicitario scelto da qualche tempo. Ma pochi sanno davvero la provenienza dei prodotti acquistati all’Eurospin. Per esempio, conosci la provenienza del latte? Scopriamola assieme.

Eurospin: da dove viene davvero il latte

Molte persone ancora oggi storcono il naso all’idea di fare acquisti alimentari in un discount, con l’errata convinzione che i prodotti non di marca siano di qualità inferiore. Il binomio “basso prezzo – bassa qualità” è duro a morire, ma per fortuna di contro ci sono anche tantissime famiglie che si affidano al discount per risparmiare sulla spesa. E scegliere il marchio Eurospin significa sicuramente non rinunciare alla qualità.

Anche perché qualcuno leggendo le etichette dei prodotti qui acquistati si sarà reso conto di un particolare: la loro provenienza non è così sconosciuta!

La provenienza dei prodotti

Spesso i prodotti definiti “sotto marca” in realtà non hanno nulla da invidiare a quelli più famosi; semplicemente non sfruttando grandi pubblicità possono tenere un prezzo più basso. Non solo: tantissimi prodotti in realtà sono realizzati da marchi famosi. Per esempio, le fette biscottate Tre Mulini di Eurospin sono prodotte dalla Colussi, così come i biscotti a marchio Buon Mattino. I Croissant Albicocca, Cacao e Crema pasticcera a marchio Dolciando sono prodotti dalla più nota Bauli, mentre le merendine da Balconi.

La lista è lunga e si estende a tantissimi prodotti, per esempio i Wursteloni TOBIAS sono prodotti da Aia mentre quelli da 4 pezzi sono prodotti da Amadori. Anche Le uova fresche Delizie del Sole sono in realtà uova AIA. E il latte? Il latte che si acquista da Eurospin e che porta il marchio Land, in realtà è prodotto dalla famosa e rinomata Parmalat. Lo avresti mai immaginato? La prossima volta che vai a fare la spesa all’Eurospin, dai un’occhiata alla provenienza dei prodotti, rimarrai stupito.