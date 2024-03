Bollo auto, finalmente l’annullamento: non devi più pagarlo: finalmente è deciso

Bollo Auto, arriva una novità importante che ti permetterà di non pagarlo più: ecco tutti i dettagli della nuova legge

Chiunque possieda un mezzo a motore sa bene che è soggetto a diverse responsabilità civili, morali, legali ed economiche. Proprio in merito a quest’ultimo aspetto, i guidatori ogni anno devono sopportare un enorme salasso per sostenere le varie spese che l’auto richiede, soprattutto per una tassa in particolare che viene definita come la più odiata dagli automobilisti italiani.

Si tratta del bollo auto, ovvero l’imposta obbligatoria che gli automobilisti devono versare alla regione di residenza. Grazie a questo contributo il comune affronta la manutenzione delle strade ed altri lavori inerenti alle aree pubbliche e allo stesso tempo i guidatori sono in regola con i documenti relativi alla macchina.

La tassa annuale che ogni possessore di veicolo deve pagare si basa su un calcolo effettuato sulla potenza fiscale della vettura (in kilowatt) e alla classe di inquinamento. Le cose però, sono cambiate da inizio anno nuovo con importanti novità del tutto positive.

Queste novità sono relative all’aumento dei prezzi, all’inflazione o all’abolizione di qualche bonus promesso precedentemente dal Governo. E’ previsto inoltre, l’annullamento del bollo attraverso iter preciso ma semplice e veloce che è stato stabilito dalla legge, quindi perfettamente legale. Scopriamo maggiori dettagli nei prossimi paragrafi.

Il bollo auto: come cambia in Europa

Questa tassa che non piace affatto agli automobilisti varia a seconda di ogni paese dell’UE e si calcola in base a diversi fattori. La regola generale in linea di massima è che comunque maggior è potenza fiscale del mezzo più elevata l’inquinamento e la somma da versare ogni anno. Ogni paese imposta i propri requisiti per calcolare il bollo auto.

Ad esempio, in Austria, Bulgaria e Ungheria l’imposta auto viene calcolata prendendo in considerazione soltanto la potenza fiscale della vettura (in kilowatt), mentre in Spagna lo calcolano considerando soltanto i cavalli fiscali. Ma non solo. Ci sono dei paesi europei che quasi non sanno nemmeno cosa sia il bollo auto in quanto da loro non è previsto tale onere.

Paesi europei non obbligati al bollo auto

I paesi nei quali non vi è il pagamento annuale del bollo auto si trovano in Europa e sono la Francia, la Repubblica Ceca, l’Estonia, la Lituania, la Polonia e la Slovacchia. In questi paesi dell’UE non esiste proprio questa tassa quindi, le spese per poter avere un’auto sono più leggere rispetto alle nostre.

Per non subire il ben noto peso annuale del bollo auto anche se si è guidatori italiani, ci sarebbe una soluzione del tutto legale ma abbastanza complicata da mettere in atto. Si potrebbe spostare la propria residenza in uno di questi paesi UE dove il bollo auto non è previsto. In questo modo non saremo costretti a pagare la tanto odiata tassa.