Rinnovo patente, gli anziani che guidano sono troppi: bloccano tutto da quest’età | È finita

Patente, nuove regole per il rinnovo da adesso da questa età non sarà più possibile effettuarlo: tutti i dettagli

Conseguire la patente e avere a disposizione un mezzo di trasporto a motore, è il connubio perfetto che conferisce al guidatore una certa indipendenza e soprattutto gli permette di spostarsi indisturbato in qualsiasi parte della sua città. O almeno così dovrebbe essere in teoria.

Nel caos più totale delle strade infatti, capita molto spesso di essere alla guida e imbattersi in ostacoli che disturbano o ritardano il nostro percorso. In molte situazioni succede che a causare tutto ciò siano dei guidatori di una determinata fascia d’età che purtroppo avendo qualche problema di riflessi impediscono il regolare scorrimento.

Nei casi più gravi la scarsità di riflessi può comportare molti incidenti come dimostra la statistica ed è per questo che chiunque sia al voltante deve essere subito pronto ad intervenire per scongiurare che accada il peggio. Proprio in seguito all’aumento crescente di sinistri stradali è nata l’emergenza urgente per provvedere a questo problema ed evitare di far aumentare ulteriormente il numero di incidenti stradali registrati nel nostro paese.

Le norme del Codice della Strada si basano proprio sulla sicurezza stradale e a salvaguardia di ogni utente da eventuali pericoli. Proprio al fine di perseguire questo obiettivo è stato stabilito che da adesso in poi ci saranno controlli per il rinnovo della patente molto più severi ed intransigenti e verrà bloccato chiunque dimostri di non essere più in grado di guidare in modo sicuro per lui e per gli altri utenti della strada.

Questa fascia d’età dovrà dire addio alla patente

Con l’avanzare degli anni, si sa, i nostri riflessi diminuiscono e aumenta il rischio di causare indicenti stradali perché si è nelle condizioni ideali per evitare il peggio. Avere dei riflessi scarsi significa non avere il tempo materiale per intervenire nei casi in cui un ostacolo improvviso si presenti sulla carreggiata.

In Italia non è previsto nessun limite di età per il rinnovo della patente e, infatti, la maggior parte dei guidatori sono ultranovantenni. Questo è dato è chiaramente visibile dal fatto che nel nostro Paese, come sappiamo, è uno dei più vecchi d’Europa. Se poi si prende in considerazione anche i guidatori ottantenni, il numero cresce esponenzialmente. Ma questa non può rappresentare una giustificazione per mettere in mano auto a persone che non sono più capaci di guidare.

Rinnovo patente : controlli più rigidi

La maggior parte dei guidatori italiani è rappresentata da anziani ma questo non può essere fonte di rinnovo

a chi non è in più in grado di guidare solo per mantenere ‘il record di guidatori’. Il rinnovo della patente, a qualsiasi età, si effettua analizzando diversi parametri del richiedente per stabilire se quest’ultimo è ancora in grado di condurre un’auto.

Questo non vuol dire che un novantenne non sappia guidare perfettamente una macchina, anche perché con tutta l’esperienza accumulata è più capace rispetto ad un neopatentato. Purtroppo, però, il tempo inevitabilmente compromette i riflessi dell’anziano guidatore ed per questo motivo che i rinnovi della patente saranno ancora più severi e rigidi.