Vetri appannati, con questo pulsante segreto risolvi: non lo usa mai nessuno | Te lo insegna l’istruttore di guida

Addio vetri appannati in auto. Ti sveliamo un trucco, c’è un pulsante segreto che non usa mai nessuno, eppure risolve immediatamente il problema.

L’automobile una volta era considerata un bene quasi di lusso, per poche persone. In giro si vedevano pochissimi esemplari, e ancor meno modelli, ben diversi dai bolidi odierni.

Pochi sanno che il primo prototipo risale ben al 1886, e all’inizio esistevano anche auto a vapore. Ma la diffusione di massa che abbiamo oggi è relativamente recente, si preferiva un tempo spostarsi in bicicletta.

È solo nel dopoguerra che si vedranno sempre più esemplari nel nostro Paese. Per capire l’entità del fenomeno basti pensare che, come riporta Geopop: “nel 1946 nel nostro Paese circolavano 149.649 auto, una ogni 158 abitanti, mentre nel 1970 erano 10.181.000”.

Insomma, non esiste famiglia che non abbia almeno un’auto, ma non tutti conoscono trucchi e segreti della propria. Per esempio, lo sapevi che esiste un pulsante per eliminare il problema dei vetri appannati? Ti riveliamo noi qual è.

Vetri appannati: il pulsante segreto per eliminarli

Il fenomeno dei vetri appannati si verifica principalmente d’inverno, quando la bassa temperatura esterna si scontra con quella più alta all’interno dell’auto, che raggiunge il vetro. Si crea così la condensa che impedisce la visuale, e questa è una cosa molto seccante oltre che pericolosa. Quante volte sei sceso in ritardo per andare a lavoro e hai dovuto perdere ancora più tempo per cercare di spannare i vetri? E qual è la prima cosa – sbagliata – che hai fatto? Prendere uno straccio e cercare di ripulire il tutto, trovandoti così con aloni e macchie che ti daranno ancora più fastidio.

Ovviamente non puoi metterti in viaggio se prima non hai una visuale più che perfetta, poiché oltre ad essere appunto pericoloso per la nostra e altrui incolumità, rischi anche una bella multa qualora dovessero fermarti le forze dell’ordine. Ma allora come fare?

Il trucco che pochi conoscono

Se hai fretta e trovi il vetro della tua auto appannato c’è un sistema per spannarlo subito in poco tempo: non dovrai fare altro che premere il tasto dello sbrinamento del parabrezza anteriore. Dopodiché dirigi il getto d’aria verso di esso e impostala al massimo selezionando la giusta temperatura.

Ma attenzione, non usare aria calda d’inverno, poiché è proprio quella che genera la condensa. Al contrario, se fuori fa freddo, anche all’interno dell’auto l’aria deve essere fredda per equilibrare la temperatura. Infine, puoi sempre cercare di prevenire il fenomeno usando un apposito spray anti appannamento, che forma una pellicola invisibile evitando il fenomeno.