Sei stanco e fatichi ad addormentarti: per gli esperti questo è un sintomo | Cosa devi smettere di fare per stare bene

Se provi questi sintomi, dovresti migliorare la tua alimentazione: questi prodotti possono solo peggiorare la situazione

L’insonnia, la fatica ad addormentarsi pur provando tanta stanchezza sono delle condizioni piuttosto diffuse e che coinvolgono persone di diverse età e generazioni.

Alla base di queste difficoltà ci sono delle motivazioni ben precise che possono essere collegate a momenti di stress emotivo o di particolare frustrazione.

Tuttavia, esistono moltissimi altri fattori che influiscono sulla qualità del nostro sonno ed una di queste è proprio la corretta alimentazione.

Mangiar bene non ha degli effetti positivi solo sulla nostra forma fisica o sul peso corporeo, ma condiziona anche l’aspetto emotivo e psicologico.

I rimedi contro l’insonnia: bastano piccole azioni

L’insonnia è sicuramente un problema che va analizzato in profondità poiché la mancanza del sonno può condizionare anche la vita quotidiana. Uno dei consigli principali è quello di rivolgersi sempre ad un esperto del campo in modo da escludere eventuali disturbi o problemi patologici.

Lo stress è sicuramente una delle cause principali dell’insonnia, ma esistono moltissime altre motivazioni legate alle scorrette abitudini giornaliere. Ad esempio, assumere tanta caffeina può incidere sul sistema nervoso e di conseguenza può ridurre la sensazione di sonnolenza.

Stanchezza e difficoltà a dormire: devi eliminare questa abitudine

A tutti è capitato di provare tanta stanchezza e sonnolenza, ma di faticare a prendere sonno e trascorrere notti intere a guardare il soffitto. Le motivazioni possono essere davvero tante, ma spesso è un campanello d’allarme da collegare alle scorrette abitudini alimentari. Mangiare sano ed in modo equilibrato è essenziale per l’organismo e per tale ragione, un’assunzione spropositata di carboidrati possono provocare degli effetti collaterali. Dopo un’abbuffata di pasta, pizze, panzerotti è normale sentirsi gonfi e stanchi. Ma questi sono dei segnali che ci manda il nostro corpo.

Se dopo una cena abbondante, ricca di carboidrati e zuccheri, provate un senso di sonnolenza ma faticate a prendere sonno, nessun timore poiché è piuttosto normale. Come riporta il sito web “gazzetta.it“, questo accade perché il corpo è impegnato nel processo di digestione e si innesca un circolo vizioso in cui più zuccheri si assumono e maggiore è il desiderio di mangiarne ancora. L’insonnia dopo una cena ricca di zuccheri non è insolita. Per tale ragione è opportuno saper cogliere i segnali che ci manda il corpo in modo da equilibrare la propria alimentazione ed evitare disturbi che possono alterare la qualità del sonno.