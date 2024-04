Test degli alberi, quanti ne vedi? solo il 20% riesce a vederli perfettamente

Questa illusione ottica nasconde diversi volti, ma solo il 20% della popolazione riesce a trovarli: la sfida per pochi.

Internet da sempre ci inonda di illusioni ottiche pronte a metterci alla prova; una sorta di passatempo che è impossibile ignorare. Se da una parte la curiosità gioca da padrona, dall’altra c’è il desiderio irrefrenabile di scoprire se le nostre capacità di osservazione sono davvero acute quanto pensiamo.

Come negare che test come questi sono l’occasione per sfidare se stessi, sempre con la leggerezza che questi giochi vogliono conferire. Per chi cerca tutto questo, questa immagine distorta è la scelta migliore, poiché richiede attenzione e una buona capacità di osservare oltre ciò che l’occhio può vedere. Siete pronti?

Il test degli alberi: occhio al dettaglio

Il gioco in questione è offerto dal portale Jagran Josh, che propone tantissime altre illusioni ottiche come questa, ponendo diverse sfide di tempo ai propri utenti. L’immagine che ci viene mostrata rappresenta l’illustrazione di diversi alberi che, una volta cambiata prospettiva, si trasformano in alcuni volti di diverse forme e dimensioni.

L’obiettivo del test è quello di trovare ben 9 volti all’interno dell’immagine e, come se non bastasse, questo va fatto nel giro di 11 secondi. Un impresa per pochi, penseremo; in effetti solo il 20% della popolazione è riuscita a risolverlo in questa tempistica. Adesso però bando alle ciance, non resta che tenere il tempo e aguzzare la vista.

Arrivati a questo punto siamo pronti a svelare la soluzione. Se siete riusciti nell’impresa allora complimenti. Se d’altro canto siete venuti fino a qua solamente per scovare la risposta, nessun problema: come già detto, solo un quinto della popolazione ci riesce, soprattutto considerando il tempo a disposizione.

Test degli alberi: i 9 volti

Come potete constatare, l’impresa è stata complessa anche perché alcuni volti sono difficilmente intercettabili e di forme totalmente diverse rispetto a quelli che balzano subito all’occhio. Il trucco di giochi come questi sta nell’osservare i dettagli, come bocche nascoste e tutto ciò che ricorda un connotato umano. Questo, soprattutto negli angoli di maggior confusione, dove è più semplice distogliere lo sguardo ed ingannare la mente. A rendere tutto più complesso sono le direzioni dei volti, che è possibile trovare addirittura capovolte.

Insomma, un’impresa ardua, ma non impossibile. Se questo gioco vi ha lasciato l’amaro in bocca, non vi resta che allenarvi e sfidare i vostri amici. Chissà se saranno in grado di trovare la soluzione.