Usano il tuo smartphone per rubarti tutto: clicca subito su questo tasto | Questa svista rischia di costarti cara

Con un semplice tasto permetti agli hacker di rubarti tutte le informazioni che hai sullo smartphone: può essere pericoloso

Le minacce informatiche sono un grande nemico da cui bisogna imparare a difendersi. Le conseguenze possono essere disastrose ed ogni dato personale è a rischio.

Siamo in un’epoca in cui la tecnologia fa parte della nostra quotidianità ed ha semplificato moltissime attività che un tempo richiedevano molta più energia e risorse.

Allo stesso tempo, lo sviluppo informatico ha fornito ai malviventi degli strumenti efficienti per manipolare i sistemi di sicurezza ed accedere alle informazioni private.

La violazione della privacy è un tema delicato su cui le autorità competenti puntano la massima attenzione, al fine di ridurre gli attacchi informatici.

Nuovi e sofisticati metodi di furto online

La tecnologia, la digitalizzazione e l’accesso istantaneo alle informazioni hanno sicuramente migliorato la vita di ognuno di noi, semplificando e rendendo più efficiente ogni attività svolta online. D’altra parte, però, è diventata una potente arma anche nelle mani dei malintenzionati.

La tecnologia avanzata ha permesso agli hacker di sviluppare modalità sempre più sofisticate per truffare le vittime e di conseguenza, anche più complesse da smascherare e contrastare. È quindi necessario prestare sempre attenzione ai messaggi, chiamate o mail che destano sospetti e che cercano di rubare i nostri dati personali.

Disattiva questa funzione o ruberanno tutti i dati

Dello smartphone non possiamo più farne a meno e lo utilizziamo per qualunque attività quotidiana. Tuttavia, è importante proteggere sempre i propri dati personali dagli attacchi dei malintenzionati. Esiste una funzionalità presente in ogni smartphone che può diventare la chiave degli hacker per rubare tutte le informazioni delle vittime. Si tratta del bluetooth che, se lasciato sempre acceso, può rappresentare un vero pericolo. I cyber criminali possono infatti utilizzare la tecnica del Bluesnarfing.

Gli hacker utilizzano la connessione aperta del bluetooth per accedere a qualunque informazione: dai contatti e documenti, fino ai dati dell’home banking. Se si accede al bluetooth della propria casa i rischi sono minori poichè la rete è protetta, ma il problema sorge quando ci si collega alle connessioni pubbliche che solitamente hanno l’accesso libero. Per evitare di cadere in questa trappola, è bene spegnere sempre il bluetooth quando non serve. Al contrario, se avete delle cuffie collegate c’è un’altra possibilità, ovvero nascondere la visibilità del bluetooth. In questo modo, anche se è attivo e lo state utilizzando, gli hacker non potranno identificarlo.