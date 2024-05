400€ di bonus in base alla tua data di nascita: controlla subito se rientri | Lo erogano senza limiti

Per questo 2024 è previsto un bonus fino a 400 euro al mese in base a diverse condizioni, tra cui il requisito anagrafico.

Da diversi anni a questa parte, l’inflazione non sta dando tregua ai cittadini che devono affrontare spese su ogni fronte e aumenti in diversi settori della vita quotidiana. Da qui il potere d’acquisto si riduce, tanto che per questo 2024, il Governo ha dovuto potenziare alcuni bonus rivolti ai cittadini.

In questo caso parliamo, più che di un bonus, di un vero e proprio potenziamento economico che in questi mesi ha già visto come beneficiari moltissimi di cittadini. Come accennato in precedenza, per ottenere questa maggiorazione è necessario rispettare alcuni requisiti anagrafici, diversi in base alla circostanza.

Bonus 400 euro: i requisiti

Chi ha più di 65 anni o è un invalido civile maggiorenne, potrebbe aver diritto a una maggiorazione della pensione, dell’indennità di invalidità o dell’Assegno sociale. Questo bonus, del valore massimo di 400 euro al mese (più la tredicesima), mira a garantire un reddito minimo dignitoso per chi è in difficoltà economica. Ma chi ne ha diritto?

Il bonus è previsto dall’articolo 38 della legge 448/2001, noto come ‘incremento al milione’. Questa misura è stata introdotta per garantire che gli importi minimi di pensione, i trattamenti per invalidi civili e l’Assegno sociale raggiungessero almeno la soglia del milione di lire (circa 516,46 euro). Da allora, la misura è stata rinnovata ogni anno, con aggiornamenti periodici del valore di riferimento basati sulla rivalutazione del trattamento minimo di pensione. Ad oggi, l’obiettivo è quello di portare l’assegno minimo a 734 euro al mese.

I requisiti e l’importo caso per caso

In primo luogo, i requisiti anagrafici per accedere al beneficio si dividono in 3 categorie:

Pensionati: al compimento dei 70 anni, con riduzione possibile fino a 65 anni per chi ha almeno cinque anni di contributi.

Invalidi civili totali, ciechi civili, sordomuti e titolari di pensione di inabilità previdenziale: allo scattare dei 18 anni.

Percettori dell’Assegno sociale: al compimento dei 70 anni.

Per quanto riguarda la soglia reddituale, il richiedente deve possedere un reddito Inferiore a 9.555,65 euro annui se si è soli, o minore a 16.502,98 euro annui se sposati.

Facendo alcuni esempi pratici:

le pensioni inferiori al minimo vedono l’aumento di 136,44 euro al mese.

vedono l’aumento di 136,44 euro al mese. Per i percettori dell ’ Assegno sociale , l’incremento è di 200,64 euro al mese.

’ , l’incremento è di 200,64 euro al mese. Le pensioni di invalidità per i soggetti maggiorenni, vedono una mggiorazione di 401,72 euro al mese.

Il tutto, considerando che tale aumento verrà applicato anche sulla tredicesima mensilità del 2024.