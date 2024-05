Sorpresa per gli Italiani, bonus pagato in autonomia: 1300€ sui conti di chi può averlo | Controlla il tuo conto corrente

Ricevi anche tu il bonus da 1300 euro: scopri i requisiti per averlo e vieni a conoscere tutti i dettagli per fare la domanda.

Tutti ricordiamo i tempi della pandemia mondiale che ci ha travolti più di quattro anni fa. Sono stati anni duri, anni in cui alcune attività hanno dovuto abbassare le serrande, ma sono stati anche anni in cui il Governo ha tentato di risollevare le economie, dando un sostegno ai cittadini, con dei bonus pensati e studiati per determinate categorie.

Dopo quegli anni bui, però, pare che qualche bonus stia continuando ad arrivare, per fronteggiare il periodo di crisi che l’Italia sta vivendo. Alcuni aiuti riguardano il pagamento delle bollette, come il bonus sociale per l’energia elettrica e la fornitura di gas metano, mentre altri riguardano categorie più mirate.

In particolare, c’è un bonus dal valore di 1300 euro, che arriverà direttamente sul tuo conto corrente. Si tratta di una cifra che fa gola a molti, ma che potrà essere percepita solo da chi rispetta tutti i requisiti necessari, fissati dal Governo. Scopriamo insieme maggiori dettagli al riguardo.

Uno dei bonus più attesi

Di questi tempi, sono parecchi i settori che dovrebbero essere coperti da bonus e aiuti economici da parte del Governo, perché le famiglie italiane fanno sempre più fatica a far quadrare i conti. In particolare, però, ce n’è uno che è stato molto atteso e che, finalmente, pare essere stato sbloccato. Parliamo del bonus nido, il cui rimborso era già atteso per il 2 aprile 2024. Tuttavia, tutta la procedura degli uffici territoriali, che dovevano emettere i vari rimborsi, ha richiesto più tempo possibile e i rimborsi sono stati rimandati.

L’INPS, però, ha finalmente ufficializzato l’immediato pagamento delle somme spettanti a ciascun richiedente. Nonostante questo però, le famiglie, che non hanno ancora ricevuto il rimborso, si sono viste costrette a pagare anche la quinta retta annuale dell’asilo nido, gravando sempre di più sulle loro economie. Il rimborso, chiaramente, non è uguale per tutti ma, per quei nuclei familiari che hanno un ISEE che non supera i 25.000 euro, la somma che ricevono ogni mese è pari a 272 euro. Vediamo la situazione dei prossimi pagamenti.

Quando ci saranno i pagamenti

Ora che la situazione sembra essersi sbloccata, INPS avrebbe saldato tutte le mensilità per le quali era stato prenotato il rimborso. Il primo accredito fatto, dunque, dovrebbe ricoprire cinque mensilità, per un valore pari a 1360 euro.

Le tempistiche, ormai, non dovrebbero essere più lunghe come nei mesi passati. Il rimborso, sia per chi ha appena fatto domanda, sia per chi aspetta da più tempo, dovrebbe arrivare in tempi brevi. Per il rimborso delle prime somme, si considera, al massimo, un mese dal momento in cui si fa la richiesta