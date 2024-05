Addio Strisce blu, non devi più pagare per il parcheggio: da questa data scatta l’abolizione

Un nuovo progetto mira a semplificare la vita dei conducenti: in alcune zone le strisce blu diventano gratis.

Ad oggi, il parcheggio è diventato un vero e proprio incubo per ogni automobilista, soprattutto se le zone libere sono solamente quelle marcate da strisce blu. Perché sì, capita spesso di non trovare un parcheggio libero e dopo ore di giri interminabili al volante nella speranza che qualcuno esca, la disperazione è tanta da accettare il pagamento della quota del parcheggio.

Come noto, per sostare in queste aree è necessario pagare una tariffa oraria, che va posta all’interno del veicolo per garantire l’effettivo pagamento in caso di controlli da parte dei vigili. Queste aree hanno delle vere e proprie regolamentazioni ed alcuni soggetti hanno diritto di non pagare.

Strisce blu: il regolamento

Sono molte le agevolazioni riservate; basti pensare alle auto elettriche o ibride, le persone con disabilità certificata. Poi ci sono casi a sé, come quello del parchimetro rotto che non consente di acquistare il ticket. In quest’ultimo caso, è necessario avvisare preventivamente le forze dell’ordine con tanto di foto e chiamata volta a segnalare il guasto. In caso ciò non sia stato fatto, è possibile contestare un’eventuale sanzione. Tuttavia, in condizioni ‘normali’, non è possibile omettere il pagamento, condizione obbligatoria per legge.

In questo scenario abbastanza limitativo per gli automobilisti, un comune italiano ha dato il via a un’iniziativa che prevede agevolazioni, nonché il permesso di sostare gratis in alcune aree dove sono presenti strisce blu.

Strisce blu gratis: l’iniziativa comunale

Il Comune di Parma ha approvato il nuovo Piano Sosta, con diverse novità significative. Tra queste, spicca la sosta gratuita nelle righe blu per i clienti dei negozi, pensata per sostenere le attività commerciali locali. Dal 1° maggio 2024, nelle righe blu di via Bixio, via D’Azeglio, via Imbriani, via Trento e nel primo tratto di via Emilia Est, sarà possibile parcheggiare gratuitamente per mezz’ora tramite l’app Tap&Park. Una misura, questa, che mira a facilitare l’accesso dei clienti ai negozi e incentivare lo shopping.

In base ai risultati dell’iniziativa, il Comune valuterà l’estensione della sosta gratuita ad altre aree della città. L’assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica e alla Mobilità, Gianluca Borghi, ha sottolineato l’importanza di questo cambiamento, che è volto a creare un equilibrio tra le esigenze dei cittadini e a promuovere l’economia locale. Per questo motivo, la speranza è che questa iniziativa non solo perduri nel tempo, ma si estenda a tutte le città italiane.