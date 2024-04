Bollette altissime, puoi avere uno sconto di 201€ se fai questa richiesta: ti spetta di diritto | Nessuno lo pubblicizza

Le bollette sono di nuovo alle stelle: ecco come ottenere legalmente circa duecento euro per fare fronte a queste spese.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un forte aumento delle bollette di gas ed elettricità, un aumento che è stato il frutto di una serie di fattori sia nazionali che internazionali dei quali non ci riusciamo a liberare.

Tra questi vi è senza dubbio il conflitto tra Russia e Ucraina, una guerra vicina a noi sia geograficamente che da altri punti di vista: l’influenza economica, pertanto, è stata inevitabile, viste anche le relazioni commerciali soprattutto pe quanto riguarda il gas che l’Italia intratteneva con la Russia.

Non solo: a causa dell’inflazione e di una serie di meccanismi ancora una volta economici, anche le materie prime e il prodotto finale per quanto riguarda i beni di prima necessità hanno subito un forte incremento che sta mettendo a dura prova i cittadini del Bel Paese.

Ecco perché il governo ha iniziato a istituire non solo dei bonus, ma, nel caso dell’energia, ha ricorso a degli strumenti che hanno imposto il mercato tutelato: è ancora possibile ottenere un aiuto economico dopo la fine di questo mercato a partire da quest’anno.

Un nuovo Bonus

Vista la fine del mercato tutelato e l’approvazione del decreto mille proroghe, anche quest’anno è in vigore il bonus bollette che dà un aiuto economico a chi ne ha bisogno in ambito energetico.

Il suo valore è stato quantificato dell’autorità dell’energia, ARERA: si tratta di cifre che vengono assegnate sulla base di una serie di criteri del nucleo familiare di chi fa la richiesta.

Una semplice richiesta

Per ottenere il bonus bollette è necessario ottenere l’ISEE, un documento che va a certificare la ricchezza di un nucleo familiare, determinando così se questo ha diritto oppure no a ricevere questo aiuto.

Ad esempio, se il nucleo è formato da più di quattro componenti, si possono ricevere soldi fino a una cifra di circa 200 euro l’anno, una somma che nel bilancio complessivo familiare risultano essere importante, soprattutto per chi ha una certa difficoltà ad arrivare a fine mese. Il criterio non è solo numerico, come già accennato un fattore importante è la cifra indicata dall’ISEE.