Pannelli solari, se li installi recuperi 10.000€ immediatamente: corri a richiederli

Scopri, in che modo, i pannelli solari possono farti recuperare bei soldini: la loro installazione sarà la svolta per la tua casa.

Negli ultimi periodi, i rincari di luce e gas hanno fatto sì che moltissime famiglie si trovassero in grande difficoltà. Nonostante questo, però, c’è sempre una soluzione, l’asso nella manica che potrebbe risolvere tutti i tuoi problemi e noi ti diremo di cosa si tratta.

Per risparmiare sui consumi e non dover rinunciare più a nulla, vengono in tuo soccorso i pannelli fotovoltaici, utilizzati, ormai, dalla maggior parte delle persone. Questo sistema, che sfrutta la potenza e l’energia del sole, ti permette di ammortizzare i costi di fine mese, alleggerendo le bollette.

Installarli, potrebbe sembrarti una spesa grande da sostenere, ma è stata introdotta una misura che ti consente di risparmiare e recuperare una bella cifra. Scopriamo insieme maggiori dettagli al riguardo e vediamo come richiederli.

Bonus fotovoltaico: tutto quello che devi sapere

Questa primavera, oltre a portare l’allegria e le belle giornate, ha dato il via anche a un bonus che ha sorpreso e stupito tutti. Stiamo parlando del bonus fotovoltaico 2024, con il quale è possibile accedere a uno sconto fiscale del 50% per i pannelli fotovoltaici. Incluse nel bonus, anche le batterie di accumulo, per impianti nuovi e per quelli già in funzione.

Il tetto massimo di spesa è stato fissato a 96 mila euro e la detrazione è pari al 50% fino alla fine dell’anno. A essere coinvolti nel bonus, tutti i pannelli destinati al consumo domestico, con una potenza massima di 20 kw. Il fatto che si tratta della prima o della seconda casa non fa differenza e, inoltre, i pannelli possono essere installati sia su un tetto che su una pertinenza, come un box. Una delle notizie migliori riguarda proprio il fatto che, la spesa agevolata comprende anche tutte le spese accessorie all’intervento, oltre che i costi per l’acquisto e la posa in opera dei pannelli.

Il sostegno economico per tutte le necessità

Questo bonus fotovoltaico 2024 potrà essere sfruttato anche per il revamping, ovvero per la sostituzione di pannelli vecchi con altri di nuova generazione. Parlando di date e scadenze, poi, fino al 31 dicembre del 2026 potrai cumulare le detrazioni fiscali con i contributi regionali erogati per la realizzazione di nuovi impianti.

Per quanto concerne l’entità del rimborso, questo varia a seconda della taglia dell’impianto, ma potrebbe raggiungere anche i 10.000 euro, facendo un calcolo in base al costo medio dei pannelli. Per le prime case, poi e per determinati contribuenti che appartengono a una specifica classe di ISEE, potrebbero esserci maggiori agevolazioni.