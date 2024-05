Bollo auto, il governo ha deciso: sconto del 50% a chi ha quest’anno di nascita | Svolta epocale

Scopri come godere del fantastico sconto del 50% sul bollo auto: in base all’anno di nascita, il prezzo si riduce.

Il bollo auto è, da sempre, un’ennesima tassa che si accumula alle spese da pagare nel corso dell’anno. Chi possiede un’auto sa bene quanto ci vuole per mantenerla. Tra assicurazione, revisione, tagliando e imprevisti vari, il veicolo è diventato quasi un lusso e il bollo dà la mazzata finale.

Se vuoi circolare liberamente, senza rischiare di avere problemi con i controlli, questa tassa va pagata annualmente. Ma, c’è un’ultima novità che arriva direttamente dal governo e che riguarda uno sconto del 50%. Purtroppo, però, l’iniziativa non è rivolta a tutti, ma solo a chi possiede un determinato requisito.

Si tratterebbe dell’anno di nascita, che permetterebbe, dunque, di giovare di una riduzione di prezzo sulla somma totale del bollo non del tutto indifferente. Cerchiamo di scoprirne di più, riguardo quest’ultima bomba lanciata dai piani alti.

Quanto e come si paga il bollo: tutto quello che devi sapere

L’importo del bollo da pagare non è mai uguale a tutti i cittadini che possiedono un veicolo, perché viene stabilito in base ad alcuni parametri che riguardano proprio il veicolo in questione, i dati tecnici, come la portata, il peso, i KW, ma anche in base all’uso e alla destinazione che si fa di quel mezzo.

Pagare il bollo è davvero semplice, perché potrai usufruire di svariati sistemi, da My Pay, all’addebito diretto. Ma, puoi anche scegliere di pagare tramite ACI o altre agenzie di pratiche auto presenti nel tuo territorio, oppure puoi pagare presso uffici postali, Internet banking, tabaccherie autorizzate, online sul sito Telepass. Attenzione però, perché puoi richiedere anche uno sconto, sulla base dell’età del tuo veicolo. Tutti i mezzi che hanno raggiunto o superato i 20 anni di età, possono godere del dimezzamento della tassa annuale, ma è importante avere una carta che lo attesti. Vediamo di cosa si tratta.

Come godere dello sconto del 50%

Per vedere il bollo dimezzarsi, non devi fare altro che richiedere una certificazione che sia di rilevanza storica, devi dimostrare che la tua auto sia effettivamente d’epoca. Coloro che si occupano di rilasciare questa documentazione sono l’ASI, l’Italiano Fiat, l’Italiano Alfa Romeo, lo Storico Lancia, lo Storico FMI. Solo dopo aver pagato ed esserti iscritto al registro storico, con tanto di annotazione, potrai usufruire dello sconto del 50%.

Se possiedi un’automobile storica, adibita ad uso professionale, pagherai il bollo alla metà, ma solo se il veicolo ha un’età compresa tra i 20 e i 29 anni. Per alleggerire le tue uscite, ti conviene informarti su queste iniziative proposte dal governo, così da risparmiare qualcosina.