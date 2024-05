Bonus 2 Giugno, arriva direttamente in busta paga: ecco quanto ti spetta

In occasione della festività del 2 Giugno, molti lavoratori potranno ottenere un bonus fino a 100 euro nella busta paga.

Come sappiamo, il 2 Giugno è la Festa della Repubblica Italiana, ma come molti avranno notato, quest’anno la festività cadrà di domenica, giorno non lavorato da moltissimi dipendenti. Questo significa inevitabilmente che, a differenza degli altri anni, i lavoratori non potranno godere appieno della giornata libera che prevede questa festa. Sebbene questo possa sembrare uno scenario negativo, la legge prevede un bonus fino a 100 euro per compensare questa mancanza.

La normativa italiana, infatti, assicura che i dipendenti non perdano il beneficio di una giornata libera, garantendo loro un’indennità aggiuntiva in busta paga. Tuttavia, il beneficio non è rivolto a tutti, o meglio, è disposto in misura differente in base al proprio Contratto Collettivo Nazionale.

A chi spetta il bonus 2 giugno

Per capire meglio di cosa stiamo trattando, è bene rispolverare la normativa. Come molti sapranno, la legge n. 260 del 1949 garantisce ai lavoratori un’indennità economica quando una festività cade di domenica. Per quanto riguarda l’importo del bonus, dipende dal tipo di retribuzione:

Per i dipendenti con stipendio fisso, il bonus corrisponderà a 1/26 della retribuzione lorda mensile. Se per esempio, la retribuzione mensile è di 2.600 euro, il bonus sarà di 100 euro. Per quanto riguarda gli operai pagati a ore, il bonus sarà calcolato moltiplicando il compenso orario per le ore solitamente lavorate. Se un operaio guadagna 10 euro l’ora e lavora 7 ore al giorno, riceverà dunque un bonus di 70 euro. Il discorso cambia per chi svolge attività lavorativa anche di domenica: per loro, come vedremo, il trattamento è differente.

Bonus 2 Giugno: quanto spetta a chi lavora

Come abbiamo potuto notare, il bonus 2 Giugno, così come tutte le festività nazionali, prevede un trattamento speciale che varia in base al proprio Contratto Collettivo Nazionale. Per il momento abbiamo visto cosa accade a coloro che non svolgono attività lavorativa durante le festività, ma vi è un trattamento specifico anche per chi svolge attività lavorativa durante questi giorni.

I dipendenti chiamati a lavorare anche di domenica, come quelli impiegati nel commercio o nella ristorazione, non riceveranno il bonus, ma avranno diritto a una maggiorazione retributiva, secondo quanto stabilito dal CCNL di settore.

A tal proposito, i datori di lavoro devono calcolare correttamente l’indennità e assicurarsi che venga inclusa nella busta paga di giugno 2024. D’altro canto, i dipendenti devono verificare che l’indennità sia stata calcolata correttamente e inserita nella loro busta paga.