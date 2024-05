Bonus, 460€ direttamente sulla tua carta: controlla subito se rientri

Il governo italiano è pronto a lanciare il nuovo Bonus da 460 euro direttamente sulla carta del cittadino: requisiti e come fare domanda.

A giugno 2024, a sei mesi dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024, il governo si dichiara pronto a lanciare uno dei sostegni economici volti a tamponare la difficile situazione economica che stiamo vivendo dal 2022 ad oggi. Questo supporto, che a breve sarà disponibile, rappresenta un ulteriore sollievo per le famiglie in un periodo di inflazione elevata e si spera che possa portare ai risultati sperati. La buona notizia è il bonus è rivolto a una categoria abbastanza ampia di beneficiari, comprendendo redditi medio-bassi e anche una buona fetta di popolazione che, seppur in difficoltà economica, non hanno accesso all’Assegno di Inclusione.

Bonus da 460 Euro: il lancio ufficiale

Dopo mesi di lavoro, il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha confermato che la Social Card sarà operativa entro breve. Si tratta di una notizia importante per milioni di persone che presto potranno beneficiare di un bonus di 460 euro utilizzabile per la spesa, l’acquisto di carburante e abbonamenti per i mezzi pubblici di trasporto.

Il decreto attuativo, che formalizza l’introduzione di questa misura, sarà pubblicato entro pochi giorni. Inoltre, Lollobrigida ha affermato che i titolari della Carta Dedicata a Te beneficeranno di uno sconto che potrà superare il 15% nei negozi convenzionati, un aumento rispetto alla soglia fissata lo scorso anno.

Quest’anno, infatti, il numero di famiglie beneficiarie aumenterà a 1,4 milioni, con un incremento di 100.000 carte rispetto all’anno scorso. Inoltre, il bonus complessivo sarà maggiore rispetto ai 457 euro erogati l’anno scorso, grazie alle risorse residue di circa 50 milioni di euro che si aggiungono ai 600 milioni stanziati nella legge di Bilancio.

Social Card 2024: i requisiti

Per beneficiare della Carta Dedicata a Te, le famiglie devono avere un ISEE massimo di 15.000 euro e non ricevere altri sostegni statali come l’Assegno di Inclusione. L’INPS procederà con l’assegnazione dei beneficiari basandosi sulla composizione del nucleo familiare (con precedenza alle famiglie con almeno tre componenti e un minore di 14 anni) e sull’ammontare dell’ISEE.

La presentazione ufficiale della Carta Dedicata a Te 2024 avverrà il 6 giugno 2024, con la distribuzione prevista a partire da luglio e non sarà richiesta alcuna domanda da parte del cittadino a cui spetta il sostegno. Le famiglie interessate devono solamente assicurarsi di rispettare i requisiti necessari e di essere in possesso dell’ISEE attuale.

La consegna della Carta Dedicata a Te è prevista per luglio 2024, come d’altronde avvenuto l’anno scorso, nonostante alcune voci di presunti ritardi. Ad ogni modo, il Ministro Lollobrigida ha voluto chiarire che la distribuzione posticipata a dopo le elezioni europee del 2024 è stata una scelta deliberata per evitare fraintendimenti di natura politica. La misura, sottolinea, è infatti intesa come un concreto sostegno alle famiglie con basso reddito e non come uno strumento elettorale.