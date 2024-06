Disastro bancomat e carte di credito: la tua potrebbe essere non più valida | La devi buttare al secchio

Una novità fondamentale che devi conoscere se usi da diversi anni una carta di credito: potrebbe non valere più niente.

Negli ultimi anni il sistema bancario e quello dei pagamenti è stato praticamente rivoluzionato attraverso l’applicazione anche in questi settori delle nuove tecnologie.

L’online banking sta progressivamente portando alla chiusura di sempre più filiali fisiche – frequentate sempre meno spesso dagli utenti, dato che hanno la possibilità di gestire quasi interamente il proprio patrimonio stando comodamente a casa – e anche alla progressiva disabilitazione dei bancomat.

Anche l’utilizzo dei contanti è sempre minore, la grande maggioranza della popolazione predilige, infatti, i metodi di pagamento digitali, che vanno dal bonifico bancario alla carta di credito anche per le piccole spese.

Una novità sta travolgendo il sistema delle carte di credito: alcune a breve non saranno più valide, controlla se la tua è tra queste o rischi grosso.

Una carta fuori circolazione

Stiamo parlando, nello specifico, del circuito Maestro, che fu lanciato nel 1991 ed ebbe molto successo, al punto che si trattava di una carta davvero molto diffusa.

Maestro faceva parte niente di meno che del circuito Mastercard, ma la società sembra aver deciso di fermare l’emissione delle carte Maestro, pertanto ci si aspetta a breve la disabilitazione di questo tipo di carte di credito con il logo dedicato: ecco cosa succederà.

Stop alla Maestro

In realtà è già dal primo luglio 2023 che Mastercard ha preso la decisione di non rinnovare più il servizio maestro e quindi di non emettere più questo tipo di carte di credito. La carta Maestro dunque ha iniziato a subire sostituzioni con nuovi tipi di carta della società Mastercard in tutta Europa: parliamo di circa 100 milioni di carte di credito.

Tra i problemi della Maestro, che era pensata soprattutto per il pagamento dei negozi fisici, c’era il fatto che poteva essere utilizzata solamente in Europa. Il passaggio, quindi il rinnovo e la sostituzione delle carte Maestro, si concluderà nel 2028. Cosa fare, dunque, se siamo titolari di questa carta? Assolutamente nulla! Mastercard ha pensato proprio a tutto: la società o il nostro istituto di credito si premurerà di farci recapitare una nuova carta di credito valida e funzionante appartenente al circuito Mastercard: insomma, nessun danno almeno dal punto di vista degli utenti.