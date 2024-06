Digitale Terrestre, da Agosto la rivoluzione: milioni di Italiani sconvolti | Il cambiamento è una spada nel cervello

Un’altra nuova modifica significativa vedrà una spesa aggiuntiva per gli italiani: il Digitale Terrestre accoglie la tecnologia DVB-T2.

Negli ultimi anni, la tecnologia televisiva ha vissuto un’evoluzione notevole. Dall’introduzione della televisione a colori fino alla transizione dalla trasmissione analogica a quella digitale, i cambiamenti sono stati significativi. Questo ha portato a un’ulteriore miglioramento della qualità dell’immagine e del suono, oltre a una maggiore varietà di contenuti e a nuove modalità di fruizione, come lo streaming online.

L’ultima svolta significativa è stata il passaggio al digitale terrestre, una tecnologia che ha reso accessibile a tutti il concetto di alta qualità, sebbene sia stato necessario l’acquisto di nuovi apparecchi o decoder abilitati. Nonostante sia passato poco tempo dall’ultima novità, nel caldo mese di Agosto ci sarà una nuova importante rivoluzione.

Il nuovo switch off di Agosto 2024

A fare il primo passo verso questo cambiamento saranno le reti Rai, adottando il nuovo standard di trasmissione chiamato DVB-T2. Questa novità annunciata di recente dal Codacons, ha già destato curiosità, nonché una nota di preoccupazione per il possibile costo aggiuntivo per le famiglie con televisori non compatibili.

Ma cosa comporta questa transizione? DVB-T2, abbreviazione di ‘Digital Video Broadcasting – 2° Generation Terrestrial’ è essenzialmente un miglioramento rispetto all’attuale standard DVB-T, che usiamo per la trasmissione televisiva digitale. Le principali novità riguardano la ricezione del segnale, che diventa più potente, e l’uso di codifiche più avanzate. Il Mux (o Multiplex) permette di trasmettere più canali utilizzando la stessa banda di frequenza.

Con il nuovo standard Rai, il Mux includerà principalmente le prime tre reti nazionali (Rai 1, Rai 2 e Rai 3), e si prevede di estendere la copertura anche nelle zone più remote del paese. Questo sarà solo l’inizio, poiché tutte le reti passeranno gradualmente al nuovo standard.

Quando ci sarà il passaggio?

Non c’è ancora una data definitiva per il passaggio completo a DVBT-2. Fino ad allora, i programmi saranno trasmessi sia con il vecchio (DVBT) che con il nuovo standard (DVBT-2).

Per sapere se il proprio televisore è compatibile basta controllare nel menù principale del televisore la voce ‘Sintetizzatore digitale’: se compare ‘DVB-T2 HEVC/H265’, vuol dire che il televisore è pronto per il futuro. In alternativa, possiamo sintonizzarci sul canale 558 del digitale terrestre, dove viene trasmesso Rai Sport HD in formato HEVC: se le immagini sono visibili, significa che il televisore è già compatibile. Se non lo è, possiamo optare per l’acquisto di un nuovo televisore o di un decoder DVB-T2 per continuare a guardare i nostri programmi preferiti senza problemi.