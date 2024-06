Bollo auto, da oggi se abiti in queste regioni hai svoltato: non lo paghi più

Se hai sognato questo momento da tutta la vita, sappi che il tuo desiderio potrebbe realizzarti: ecco chi non dovrà più pagare il bollo.

Quando si possiedono uno o più veicoli, avere a che fare con tutte le spese che essi comportano può essere davvero frustrante. Purtroppo, sempre più spesso, le famiglie fanno fatica a stare dietro alle scadenze ma, se non vuoi avere problemi con la legge, devi saldare tutti i tuoi debiti per tempo.

Tra assicurazione, revisione, tagliando e manutenzione varia, l’automobile e tutti i veicoli in generale sono una tassa continua. Se a queste spese, poi, aggiungiamo anche il bollo, non ne usciamo più. Fortunatamente, pare che in qualche regione questo sarà abolito.

Scopriamo insieme quali sono i paradisi in cui poter eliminare questa tassa, alleggerendo le spese annuali. Oltre a delle regioni specifiche, ci sono anche alcune categorie che ti esonerano dal pagamento del bollo. Ecco tutti i dettagli.

Chi non deve pagare il bollo

Se hai un’auto o un veicolo che è immatricolato, a prescindere dal suo utilizzo, sei costretto a pagare il bollo. Ogni anno, infatti, dovrai versare la quota calcolata sulla base delle caratteristiche del mezzo, evitando ritardi che portano all’aggiunta di una mora. Tuttavia, alcune categorie di soggetti sono esenti dal pagamento, come i disabili, del loro accompagnatore e familiari. Questa esenzione, però, vale solo una volta, quindi nessuno di loro deve aver già goduto del beneficio in passato.

Altri guidatori che possono ritenersi fortunati, perché liberi dal vincolo del bollo, sono coloro che possiedono un mezzo con più di 30 anni di età. Tutti gli altri, invece, sono dovuti a pagare il bollo, altrimenti si rischia di essere cancellati dal PRA e, quindi, dalla circolazione stradale consentita. A meno che, tu non viva in una di queste regioni.

Le regioni bollo free

Grazie alle nuove normative introdotte, che si concentrano sull’eco-sostenibilità, alcune regioni permettono ai loro cittadini di non pagare il bollo. A Bolzano, questa tassa può non essere pagata per 3 anni, a patto che l’auto sia GPL, ibrida o elettrica. In Lombardia, Piemonte e Campania, invece, se un abitante acquista una macchina ibrida o elettrica non deve versare il bollo, scansandosi una tassa tutt’altro che leggera.

Grazie a questa iniziativa, tali regioni stanno invogliando i cittadini a indirizzarsi verso l’eco-friendly, scegliendo un mezzo di circolazione che rispetti l’ambiente. Così facendo, ci guadagnerà sia il Pianeta, sia il guidatore stesso, che potrà risparmiare una bella cifra, di anno in anno.