Poste Italiane, scatta la tassa obbligata: 42,50€ tolti dal conto degli Italiani | Non puoi rifiutarti perchè è per legge

Continuano a essere introdotte nuove tasse che andranno a gravare sull’economia degli italiani: ecco cosa impone Poste Italiane.

Di recente, pare proprio che non si faccia altro che avere a che fare con tasse e spese, conti che non tornano e difficoltà ad arrivare a fine mese. La maggior parte dei servizi di cui usufruiamo ha subito dei rincari e alcuni settori hanno introdotto nuove tasse da pagare, obbligatoriamente.

È il caso di Poste Italiane, che ha pensato bene di scalare 42,50 euro dal conto di ogni persona. Chiaramente, dietro tutto questo c’è una motivazione che andremo poi a spiegare, così che tu possa capire alla perfezione perché e quando ti verranno sottratti questi soldi.

Ti anticipiamo che non riguarda solo coloro che hanno un conto presso le Poste, ma può coinvolgere chiunque. È una tassa dalla quale non si può sfuggire se si vuole questo determinato servizio. Scopriamo insieme maggiori dettagli al riguardo.

La novità in casa Poste Italiane

Di recente, è stata introdotta una sorprendente novità presso Poste Italiane, che riguarda un servizio che, per molti italiani, è lungo e pieno di peripezie burocratiche. Si tratta del passaporto, necessario per viaggiare in un Paese che non appartiene all’Unione Europea. Probabilmente, la richiesta si è raddoppiata nel momento in cui anche Londra è uscita dall’UE, ma l’attesa per ottenere questo documento è sempre stata abbastanza lunga.

Per questo, alcuni uffici postali stanno già provvedendo a rilasciare ai cittadini il passaporto elettronico. Il tutto è ancora in via sperimentale e non si è esteso completamente a tutti i territori, però il servizio potrebbe riscuotere tantissimo successo, qualora funzionasse senza intoppi. A richiedere il servizio, possono essere i cittadini italiani, che hanno compiuto la maggiore età e che sono residenti o domiciliati in uno dei comuni che ha già aderito all’iniziativa. Ovviamente, c’è una serie di documenti e pagamenti da presentare, al momento della richiesta. Scopriamo di cosa si tratta.

Cosa occorre per ottenere il passaporto elettronico

Per ottenere il passaporto elettronico, devi portare con te due foto identiche, conformi alla normativa ICAO, insieme a un contributo amministrativo di 73,50 euro, in contrassegno telematico, da acquistare presso tabaccherie o rivendite di valori bollati. Inoltre, dovrai avere l’attestazione di un versamento pari a 42,50 euro, effettuato a nome di chi richiede il passaporto, attraverso bollettino postale, intestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro. Come causale, dovrai inserire: “Importo per il rilascio del passaporto elettronico”.

Insieme a queste attestazione di avvenuto versamento e alle foto, dovrai presentare il documento di identità in corso di validità, una copia di questo e il vecchio passaporto o la copia della denuncia di furto o smarrimento dello stesso, nel momento in cui quello che richiedi non sia il primo. L’operatore dell’ufficio postale raccoglierà tutta la documentazione e completerà la tua richiesta.