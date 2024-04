Colore degli occhi, lo sapete da chi si eredita? Li prendi proprio da questo parente | Incredibile ma vero

Occhi scuri o occhi chiari? Ecco come capire di che colore avrà gli occhi il vostro pargoletto: si tratta di una questione scientifica.

Quando una donna è in gravidanza, una delle cose che più spesso si tende a fare è quella di fantasticare sull’aspetto del bambino o della bambina basandosi sulle caratteristiche dei due genitori.

Sappiamo che queste apparenti casualità sono dovute a una precisa scienza: la genetica, che studia, tra le altre cose, quali sono i geni responsabili di certe caratteristiche e quali di queste sono recessive o dominanti.

La genetica ebbe inizio grazie all’esperimento ormai famosissimo che fa parte della storia, che il biologo Gregor Mendel fece con delle piante di pisello: oggi lo scienziato è considerato il padre della genetica, che ormai è diffusa in moltissimi ambiti della scienza.

La scoperta di Mendel ancora oggi domina la scena della scienza genetica, ed è a partire dal suo esperimento e dalle sue classificazioni che tutt’ora si utilizzano certe terminologie da lui coniate in senso scientifico. Ma qual è il gene che determina il colore degli occhi di un essere umano?

Il gene degli occhi

La possibilità di avere in generale occhi chiari o scuri dipende da quale carattere è quello generalmente recessivo e quindi anche da quale colore degli occhi avessero i nostri genitori e anche i nostri nonni.

Come molti sanno, purtroppo o per fortuna, il colore marrone degli occhi è un carattere dominante rispetto al colore azzurro, che di conseguenza dovrebbe essere più raro nella popolazione. La trasmissione di questo carattere, dunque, non dipende dal genere del genitore, ma può essere ereditato in modo indipendente dalla madre o dal padre.

Occhi blu o occhi marroni?

Seppure il gene degli occhi azzurri/chiari sia recessivo, questo non significa sia destinato scomparire: bisogna capire che in genetica si tratta di una questione di probabilità.

Funziona più o meno in questo modo, semplificando di molto la questione: due genitori con gli occhi azzurri hanno più probabilità di avere un figlio con gli occhi azzurri; due genitori con gli occhi marroni hanno più probabilità di avere un figlio con gli occhi marroni; se uno dei genitori ha gli occhi marroni e l’altro azzurri, le probabilità che gli occhi siano azzurri sono più elevate rispetto ad avere tutti e due i genitori con gli occhi marroni; se uno dei nonni da parte del genitore con gli occhi marroni ha gli occhi azzurri, le probabilità di avere un figlio con gli occhi azzurri aumentano.