Agenzia delle entrate, sta arrivando a tutti questa lettera: non ti piacerà per niente

Le nuove comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate permettono al cittadino di correggere eventuali anomalie nelle dichiarazioni.

In questo periodo sono molte le comunicazioni che i contribuenti potrebbero ricevere da parte dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta di una conseguenza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che contiene nuove misure volte a migliorare la comunicazione tra ente e cittadino, da sempre poco funzionale. Tuttavia, vi è un’altra faccia della medaglia: il nuovo decreto non lascia più scampo a chi prova ad omettere informazioni sul proprio reddito.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, sta attualmente valutando le dichiarazioni fiscali e per questo ha inviato diverse comunicazioni ai contribuenti che secondo alcune analisi, potrebbero aver commesso errori o omissioni nei loro adempimenti fiscali. Queste comunicazioni, dal canto loro, offrono l’opportunità ai contribuenti di rettificare eventuali errori o irregolarità prima che vengano intraprese azioni più severe.

I nuovi controlli dell’Agenzia delle Entrate

Sebbene i controlli siano molteplici, questo periodo è rilevante per le dichiarazioni fiscali dell’anno 2020. Entrando nel dettaglio, le comunicazioni di compliance possono riguardare una serie di situazioni, tra cui errori nell’IVA trimestrale, ritardi nell’adempimento delle obbligazioni fiscali, discrepanze nei dati dichiarati rispetto ai dati dei sostituti d’imposta o del modello 730, anomalie nelle fatture e comunicazioni periodiche IVA, e altri casi rilevanti.

Come fare in caso di comunicazione dell’Agenzia delle Entrate

Per non incorrere in sanzioni salate, la strada da percorrere è abbastanza chiara: una volta ricevuta la comunicazione, è importante agire tempestivamente contattando l’Agenzia tramite il proprio cassetto fiscale online. Qui è possibile visualizzare i dettagli della comunicazione e procedere con le correzioni necessarie, come la presentazione di una dichiarazione integrativa e il pagamento delle imposte e sanzioni dovute.

Se il contribuente agisce volontariamente per correggere gli errori, la sanzione prevista è ridotta rispetto a quella applicata in caso di omissione involontaria o resistenza all’adempimento delle obbligazioni fiscali.

Nel caso in cui lo stesso contribuente ritiene che i dati dichiarati siano corretti, può fornire alla Agenzia delle Entrate la documentazione necessaria per dimostrare la veridicità delle sue dichiarazioni. Questo può includere ricevute, fatture, estratti conto bancari o altre prove documentali pertinenti che confermano la correttezza di quanto dichiarato. Una volta fornita questa documentazione, l’Agenzia valuterà le informazioni e, se confermano la correttezza dei dati dichiarati, l’anomalia verrà eliminata e la posizione del contribuente verrà regolarizzata.

Qualunque sia la scelta del mittente, l’unico errore da non commettere è uello di ignorare la comunicazione. Se si è sicuri che tutto è stato inserito correttamente o si vuole rimediare all’errore, è sufficiente entrare in contatto con l’ente che fornirà il supporto necessario.