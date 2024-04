Segni sulla porta di casa, ecco come i ladri si fanno le segnalazioni: controlla subito la tua

I segni sulla porta sono tecniche di sopralluogo diffuse dai ladri al fine di mettere in atto il furto: come riconoscerli.

Sebbene in molti pensino che si tratti di una tattica passata, la verità è che i ladri, sopratutti originari dell’Est, attuano ancora la tecnica di incidere dei segni sulla porta, sui citofoni e sul muro adiacente all’abitazione per identificare quale sia l’appartamento più indicato per un furto, o anche solo le indicazioni per agire in maniera indiscreta.

Tutto questo potrebbe sembrare un male, ma la realtà è che queste pratiche possono essere utile anche per lo stesso proprietario dell’immobile al fine di captare l’intento ancor prima che sia stato compiuto. Questi segni vengono fatti solitamente in maniera grezza, ossia come fossero lì per caso e senza alcuno scopo, ma la verità è che sono dei veri e propri segnali che bisogna conoscere. Vediamo di seguito i segnali più comuni, nonché i pericoli a cui si può andare in contro.

I simboli dei ladri

I luoghi in cui vengono incisi questi simboli sono quattro: la porta di casa, il muro, i citofoni e i cancelli. Con il passare del tempo, le Forze dell’Ordine hanno fatto un quadro completo di questi segnali e hanno reso queste informazioni di dominio pubblico al fine di prevenire il futuro furto. Sebbene siano davvero tanti (e in continua evoluzione), è bene conoscere i segni con cui comunicano con maggior frequenza.

Partiamo dal citofono: la N maiuscola indica che il momento adatto per il colpo è la notte; la M maiuscola, che è il mattino. Con AM, invece, si intende che l’orario migliore per attuare il colpo è al pomeriggio. Ma in questo contesto alfabetico possono essere presenti altre lettere, ossia le iniziali del giorno della settimana migliore per rubare: es, D è la domenica.

Passando ai simboli sulle porte, si possono riscontrare ulteriori segnali. K con stanghetta nel centro: ‘la casa è abitata da più persone in modo continuativo’. La Croce con un pallino, invece, vuol dire ‘Presenza di un ottimo sistema di allarme o forze dell’ordine attive nella zona’.

Da non dimenticare i cancelli: un triangolo equilatero sta a rappresentare che in quella casa abita una donna sola; mentre un triangolo equilatero con una casa sulla sommità vuole indicare che la casa è molto ricca. I quattro pallini sul quadrato? ‘Rubare in questa casa può fruttare molti soldi’.

Infine i simboli sui muri esterni. X sottesa da un cerchio: ‘si sconsiglia ogni tentativo di scasso’. Il pesce stilizzato: ‘presenza di un pubblico ufficiale nell’abitazione’. Infine, è possibile imbattersi in due piccoli segmenti divisi ad angolo acuto: in questo caso vale a dire che la casa è stata già visitata dai ladri e non è più redditizia.

Come difendersi dai furti in casa

I consigli sono abbastanza semplici: in primo luogo, è bene fare attenzione ai luoghi indicati e notare se c’è qualche tipo di segnale. Dopodiché è vivamente consigliato chiamare le Forze dell’Ordine per avvertirle di quanto trovato. In questo modo sarà possibile fare un’analisi più approfondita e un’eventuale prevenzione dal furto.