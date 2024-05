Dichiarazione dei redditi, recuperi 120€ subito dichiarando questa spesa: il commercialista non te lo dice | Puoi farlo per legge

Esistono diverse spese che vengono dimenticate nella Dichiarazione dei redditi dagli stessi contribuenti: così recuperi subito 120 euro.

Siamo nel pieno della stagione dichiarativa, dove milioni di contribuenti avranno l’opportunità di recuperare una buona parte del denaro speso durante l’anno, grazie al rimborso Irpef. In questo contesto, alcuni hanno già provveduto alla compilazione del modello 730 o redditi PF, attendendo il tanto bramato rimborso che, per le prime dichiarazioni, arriverà intorno al 20 giugno.

Nel frattempo, causa impegni o appuntamenti protratti nel tempo con Caf e commercialisti, diversi cittadini stanno ancora preparando la documentazione necessaria per ottenere il maggior beneficio fiscale.

Da qui nasce la necessità di informarsi su quali siano le spese detraibili, soprattutto per intercettare quelle che potrebbero essere sfuggite. Per questo è necessario porre uno sguardo sulle spese familiari, quelle che, volente o nolente, portano via la maggior parte delle risorse finanziarie.

Dichiarazione dei redditi: 120 euro in più con questa spesa

Tra le tante spese familiari che si possono affrontare durante l’anno, ci sono indubbiamente quelle relative alla casa: che sia un affitto, un mutuo o una ristrutturazione. Oltre a queste, le classiche spese sanitarie detraibili al 19% e quelle destinate all’attività sportiva dei figli. Proprio su queste ultime ci vogliamo focalizzare, poiché nonostante la maggior parte dei genitori affronti questo tipo di costi, in pochi li portano in detrazione.

L’attività sportiva è fondamentale per la crescita dei bambini e i genitori sono sempre entusiasti di iscriverli in associazioni sportive fin da piccoli. Una buona notizia per le famiglie: anche nel 2024, le spese sportive sono detraibili, fino a un massimo di 210 euro di spesa sostenuta da dividere tra i genitori.

La detrazione è del 19% sulle spese per attività sportiva del singolo figlio di età compresa tra i 5 e 18 anni nell’anno d’imposta 2023. Dunque, facendo un calcolo approssimativo, è possibile ottenere 40 euro per figlio, che possono diventare 120 nel caso si abbiano a carico tre figli che praticano attività sportiva.

La detrazione per le spese sportive dei figli è una delle tante agevolazioni offerte dalla dichiarazione dei redditi, ma è importante conoscere i limiti: vale solo per famiglie con un reddito complessivo fino a 120.000 euro. Superata questa soglia, l’importo detraibile decresce progressivamente fino a un massimo di 240.000 euro.

Quali spese sportive si possono detrarre nella Dichiarazione dei redditi

Per ottenere la detrazione, bisogna dichiarare le spese sportive nel Modello 730/2024 o nel Modello Redditi PF 2024. Le strutture idonee per la detrazione includono palestre, piscine, e associazioni sportive riconosciute. È fondamentale conservare tutti i documenti che attestano il pagamento e rispettare le modalità di pagamento tracciabili, come assegni bancari, bonifici e carte di credito.

Quindi, se avete figli che praticano sport, non dimenticate di sfruttare questa agevolazione fiscale.