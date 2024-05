Esselunga, clienti sconvolti per l’ultimo ritiro: lo hanno levato da tutti gli scaffali | Non potrai mai più averlo

Esselunga è stata costretta a ritirare un suo prodotto dagli scaffali di tutta Italia a causa di un richiamo alimentare.

Classe ’50, Esselunga si conferma ancora oggi un punto di riferimento per la spesa di molte persone in Italia. Questo grazie alla sua vasta gamma di prodotti alimentari e non alimentari, inclusi prodotti freschi, biologici, gourmet e articoli di marca propria.

Dalla sua nascita avvenuta ormai oltre 70 anni fa, Esselunga si distingue per il forte impegno verso la qualità dei prodotti e dei servizi offerti. Da qui la scelta di offrire alla platea di consumatori anche una vasta gamma di prodotti personali che portano il nome di quell’azienda che oggi possiede più di 170 punti vendita sparsi in tutta Italia.

Nonostante la minuziosa attenzione che la catena pone agli articoli esposti sugli scaffali, può capitare che nell’iter di produzione sfugga qualcosa anche a un grande marchio come Esselunga. Questo è il caso in questione, dove un prodotto molto amato dagli stessi consumatori si è rivelato non conforme alla vendita.

Richiamo alimentare di Esselunga

Esselunga ha comunicato a fine gennaio 2024 il ritiro dal mercato del noto Minestrone surgelato, firmato a nome dell’azienda. Il motivo del richiamo è stato un allergene non dichiarato sull’etichetta.

Entrando nel dettaglio, il prodotto ritirato dagli scaffali è il Minestrone Gran Sapore da 600 grammi, prodotto da Industrie Rolli Alimentari S.p.A. a Roseto degli Abruzzi (TE), lotto LM339A, con scadenza al 25 dicembre 2025. Questa misura è stata adottata in seguito alla scoperta di un allergene glutine non dichiarato sull’etichetta del prodotto.

A tal proposito, il Ministero della Salute ha emesso una nota ufficiale che spiega le ragioni di questo richiamo e le caratteristiche del prodotto interessato. Esselunga, dal canto suo, ha collaborato tempestivamente con le autorità sanitarie per ritirare dal mercato il lotto coinvolto e garantire la sicurezza dei consumatori.

Per fortuna il prodotto è stato ritirato dal commercio e saranno presi i dovuti accorgimenti nelle prossime etichette prodotte. Per i prodotti consumati o ancora in freezer, il Ministero della Salute ha specificato anche la prassi di rimborso.

Cosa fare se si ha il minestrone a casa

Chiunque soffra di allergia al glutine e abbia erroneamente acquistato il minestrone Esselunga con l’etichetta indicata, dovrebbe astenersi dal consumare il prodotto. Secondo quanto riportato sul sito dell’Humanitas, l’assunzione di questo minestrone potrebbe causare vari sintomi nelle persone allergiche al glutine, tra cui formicolio o prurito alla bocca, gonfiore delle labbra, del viso, della lingua o della gola, difficoltà respiratorie, diarrea, vomito e vertigini.

È essenziale prestare attenzione a tali segnali e consultare immediatamente un medico in caso di manifestazione di uno o più di questi sintomi dopo aver consumato il prodotto. Con una prova d’acquisto, è possibile restituire il prodotto al punto vendita Esselunga dove è stato acquistato per ottenere un rimborso completo o una sostituzione.