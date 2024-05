Inps, a Giugno aumenti su tutte le pensioni: ecco che cifra ti arriva | Anziani in visibilio

Una buona notizia, finalmente, per i pensionati italiani: gli aumenti percepiti a giugno promettono una buona riuscita delle vacanze.

La situazione dei pensionati italiani sembra non essere delle migliori: analogamente al sistema dei salari, in crisi se paragonato a quella di altri pasi europei che hanno introdotto, ad esempio, il salario minimo, l’importo medio di una pensione sembra non essere sufficiente alla conduzione di una vita dignitosa.

Infatti, nonostante gli aumenti che dovrebbero equiparare questo tipo di somma al costo della vita in generale, sembra che gli importi medi delle pensioni siano quasi al loro minimo storico, per non parlare delle pensioni di chi oggi lavora, che sono a rischio.

In ogni caso, per una volta, sembra vi sia una buona notizia per quanti oggi percepiscano una pensione.

Sembra infatti che gli aumenti previsti per alcune categorie di pensionati saranno elargiti proprio nel giugno di quest’anno, tutti non stanno nella pelle per la ricezione dei soldi in più, che potrebbero utilizzare per qualche piccola vacanza.

Gli “aumenti”

Questa sorta di aumento, che sarà elargito dallo stato a partire da Giugno, riguarda, però, solamente una porzione dei percettori di pensione, ovvero, nello specifico, coloro che sono in attesa di ricevere degli arretrati.

Ancora una volta, quindi, non si tratta di un vero aumento, ma solamente delle restituzione di denaro, di fatto, mancante, rispetto alla solita cifra, che verrà reintegrato a partire dal mese di Giugno 2024.

Reintegrare gli arretrati

In ogni caso, per scoprire se siete tra le persone che vedranno un aumento della pensione nei prossimi mesi, basta eseguire un rapido controllo attraverso il servizio online ObisM, disponibile per in pensionati di tutte le gestioni. Parallelamente alla reintegrazione degli arretrati, vi saranno anche i soliti adeguamenti che dovrebbero portare le pensioni a somme tali di poter vivere in modo sereno rispetto anche al rialzo generale del costo della vita.

Stiamo ormai assistendo da diverso tempo a questo rialzo generale, che non sembra, però, essere dovuto solamente all’inflazione, ma appare essere una mescolanza di serie di fattori sia interni al Paese che Esterni – in certi ambiti va a contribuire al rialzo anche le questioni economiche riaperte dopo lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina. L’aumento complessivo delle pensioni, invece, sarà dovuto a due parametri: l’aumento previsto come sempre annualmente e la riforma dell’Irpef.