Gratta e Vinci, qual è il più vincente in assoluto: c’è la classifica

Tra le numerose opportunità di gioco, alcuni Gratta e Vinci si rivelano davvero più vincenti di altri: il migliore in classifica.

Il Gratta e Vinci è un gioco che da anni affascina milioni di giocatori, che ad ogni acquisto sperano di portarsi a casa il montepremi che da lì a poco potrebbe svoltare la vita. Il fatto che questo sia tra i giochi più apprezzati non è di certo un caso, bensì il fatto che le probabilità di vincita sono molto alte, sebbene alcune di cifre non molto alte.

E non è solo la fortuna a giocare un ruolo rilevante, bensì i numeri. Come riportato da grattaevinci.it, esistono delle vere e proprie statistiche in grado di svelare quale sia la reale probabilità di vincita in base al gioco e alla fascia di prezzo dello stesso biglietto.

Quali sono i Gratta e Vinci più fortunati

Rispondere ad una domanda del genere non è semplice, ma non per questo impossibile. Quando si parla di Gratta e Vinci fortunato è bene specificare a cosa si punta realmente, se ad una vincita più assicurata e modesta, o ad una meno probabile ma più generosa. Nell’ecosistema dei Gratta e Vinci funge infatti la regola che per un importo più basso, le vincite sono più numerose – basti pensare che il Gratta e Vinci da 5 euro ‘Il Miliardario’, ha una probabilità di vincita media di 1 su 7,99, mentre il ‘Gratta e Vinci Nuovo 100x’, che ha un costo di 20€, ha una probabilità di vincita media di 1 su 8,75.

Ma questa non deve necessariamente essere presa come regola, poiché tutto dipende dalle vincite superiori all’importo dell’acquisto del biglietto. il ‘Vinci in Grande’ da 25 euro ha una probabilità di vincita (per premi superiori al costo di giocata) di 1 su 4,03, a discapito del ‘La Grande Occasione’ da 15 euro che ha una probabilità di vincita di 1 su 4,23. Questo ci mostra come le probabilità di vincita possono essere più alte nei Gratta e Vinci bassi, ma come specificato poco sopra, le vere probabilità andrebbero calcolate sulla base dei premi superiori a quelli del biglietto. Ma vediamo la classifica completa.

Il Gratta e Vinci più fortunato: 94 milioni di vincite nel 2022

Se tra mille calcoli e classifiche dovremo fare una stima del ‘Re’ dei Gratta e Vinci, ossia quello maggiormente vincente e con un montepremi di tutto rispetto, non potremmo che citare la statistica delle vincite registrate nel 2022. Secondo grattaevinci.it, a battere tutte le aspettative sono le giocate online in formato digitale. In quel anno sono stati vendute circa 49 milioni di giocate online al Gratta e Vinci, per un totale di premi erogati di oltre 94 milioni di euro. Il Gratta e Vinci online più vincente è stato ‘Il Nuovo Miliardario MAXI Linea PLUS’, con premi singoli di oltre 7 milioni di euro. La classifica è quanto segue:

Il Miliardario MAXI Linea PLUS (7,8 milioni di euro) Lucky Empire (6,1 milioni di euro) Nuovo 100X Linea PLUS (6 milioni di euro) Nuovo 20X Linea PLUS (5,6 milioni di euro) Nuovo Miliardario MEGA (3,5 milioni di euro)

Dei montepremi di tutto rispetto, così come le probabilità decisamente più altre rispetto ad altre giocate dello stesso periodo.