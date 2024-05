Gratta e vinci, questo è quello più vincente: se ne prendi 6 vinci per forza e costa pochissimo | Sta vincendo tutta Italia

Mettiti dalla parte della fortuna e preparati a festeggiare: ti sveliamo il gratta e vinci vincente, vai a colpo sicuro.

Nella vita, il lavoro è indispensabile, perché è grazie a esso se riusciamo a vivere, a pagare le tasse, a fare la spesa, a toglierci qualche sfizio. Ma, quanti di voi, almeno una volta, hanno sognato di fare una grande vincita e godersi una vita in vacanza? Pensiamo sia un sogno che accomuna quasi tutti, anche se è difficile da concretizzare.

Oggi, però, ti sveleremo i gratta e vinci che hanno maggiore possibilità di vincita. Ti sarà capitato spesso di essere tentato dalla sorte e di acquistare un biglietto, presso una delle tabaccherie in cui sei entrato, ma se la maggior parte delle volte sei rimasto deluso, è perché non hai fatto la scelta giusta.

Esistono, infatti, dei gratta e vinci che hanno una buona percentuale di vittoria e che possono essere individuati con alcuni trucchetti. Bisogna sfatare il mito che la vincita è assicurata per chi acquista i pacchetti, come quelli da 300 euro, perché si può vincere anche solo con 1 euro, ma facendo le mosse giuste. Scopriamone di più insieme.

I gratta e vinci vincenti

Il discorso del pacchetto si ripete anche con il valore di ogni singolo gratta e vinci. Non è detto, infatti, che con un gratta e vinci da 25 euro si vinca di più rispetto a uno di 5 euro. Certo, sarà certa la possibilità di vincere un importo più alto, ma la vittoria non sarà così scontata come sembra. Tra i gratta e vinci più fortunati, che hanno valore di 5 euro, ci sono il Prendi Tutto e il Prendi Tutto Scratch. Per quanto riguarda quelli da 25 euro, che al momento risulta essere il taglio più alto, quello su cui puntare è il Vinci in Grande, che vanta una probabilità di vincita pari al 24,79%.

I biglietti che sono nel mezzo, invece, ovvero quello da 10 euro e quello da 20 euro, sono altri due gratta e vinci parecchio fortunati. Specialmente l’ultimo, il più gettonato, che può pagare fino a 2 milioni di euro. Dal valore di 20 euro, i biglietti più fortunati sono Nuovo il Miliardario Maxi e Nuovo 100x. Per ciò che concerne i biglietti da 10 euro, invece, ce n’è uno tra tutti che sbaraglia la concorrenza. Stiamo parlando del Nuovo Mega Miliardario. Attenzione, però, perché esistono biglietti che hanno un valore al di sotto dei 5 euro e che, comunque, possono regalare belle vincite. A dirlo, sono le statistiche.

I gratta e vinci piccoli, ma grandi

Come ribadito fin dall’inizio, non occorre investire una grande somma per avere la certezza di vincere, ma basta capire quale mossa fare. Forse, non sai che uno dei biglietti più vincenti in assoluto è un gratta e vinci dal valore di 3 euro.

Si tratta di un prodotto che non trovi solo online, ma anche nelle tabaccherie fisiche e che ha una percentuale di vincita di circa il 14,75%. Parliamo di Numeri Fortunati, che condivide il podio con Turista per Sempre e Linea Vincente. Dopo queste dritte, sarà più semplice tentare la fortuna e sperare di trovare il biglietto più ricco.