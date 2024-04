Inps, lavoro assicurato con questo semplice foglio: te lo trovano loro

Una strategia vincente quell’Istituto Previdenziale italiano: non a caso l’occupazione è a livelli altissimi.

In questo periodo sembra che l’occupazione sia a dei livelli molto alti soprattutto se paragonati a quelli dei decenni precedenti: alcuni danno il merito di tutto questo all’abolizione, o alla cosiddetta trasformazione, del reddito di cittadinanza, lo strumento di assistenza economica che lo stato aveva promosso per le persone in difficoltà.

Vi fu un gran parlare di questo reddito di assistenza e della sua trasformazione: oggi è in vigore in forma molto diversa per le persone vulnerabili, mentre è stato adottato un sistema differente per chi è in grado di lavorare.

Si tratta di una offerta formativa e di un supporto alla ricerca lavorativa, oltre alla garanzia di un piccolo contributo di poche centinaia di euro che può essere erogato per un periodo non superiore a 12 mesi e che si interrompe nel caso dell’inizio di un rapporto lavorativo.

In ambito di assistenza nella ricerca del lavoro, sembra che il Governo stia toccando i tasti giusti: ecco come funziona il nuovo sistema dell’INPS.

La ricerca lavorativa e l’IA

Sta esplodendo l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ogni ambito della nostra società contemporanea: si tratta di una rivoluzione con la quale bisogna fare i conti, volenti o nolenti.

Se vi sono alcuni lati in ombra e sicuramente degli svantaggi, l’utilizzo di algoritmi IA ha aperto un mondo per tanti altri versi in positivo: uno di questi sembra proprio essere quello della ricerca di una occupazione.

INPS e IA: accoppiata vincente

Questo metodo viene utilizzato dall’INPS per tutti coloro che sono iscritti al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl), ovvero la piattaforma del governo dedicata alla ricerca lavorativa per chi riceve l’assegno di inclusione o per quanti approfittano del supporto formazione e lavoro.

Il portale utilizza proprio l’Intelligenza Artificiale per proporre le offerte lavorative ai candidati che hanno inserito un curriculum all’interno del sistema: l’algoritmo analizza 18 variabili del profilo di un candidato e riesce ad intersecarle con le competenze a altri requisiti in possesso dei candidati. “‘algoritmo calcola la distanza semantica tra le frasi usate nel curriculum e quelle usate nell’offerta di lavoro”, ha spiegato Pierpaolo Bonanni, il responsabile dell’area innovazione dell’INPS. Si tratta di una rivoluzione più grande di quella della tecnologia 2.0.