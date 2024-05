Isee, è un disastro totale: purtroppo pagheremo tutto di più | Ecco come cambiano i valori

Una riforma importantissima avrà un impatto fondamentale sulla pratica relativa all’ISEE: i cittadini si sentono a rischio.

L’Isee è un documento ormai necessario a moltissimi per ottenere una serie di eventuali agevolazioni di tipo economico elargite proprio dallo Stato Italiano.

Si tratta, infatti di un indicatore di ricchezza legato al nucleo familiare di riferimento, utilizzato anche, tra le altre cose, per stabilire in quale fascia si collochi la persona per il pagamento di alcuni tipi di rata, come ad esempio quella che riguarda l’Università.

Altri tipi di agevolazione, come il bonus psicologo, l’assegno unico e simili, si basano sul valore dell’Isee che viene presentato, pertanto è di fondamentale importanza tenerlo aggiornato per non dover, eventualmente, ricorrere ad aggiornamenti tardivi di Isee o Dsu.

Proprio in questi giorni è giunta una novità che potenzialmente potrebbe stravolgere tutto il funzionamento dell’indicatore di ricchezza in questione: ecco cosa è accaduto.

Una riforma profonda

Si tratta della riforma del catasto, un mutamento che è stato ritenuto tra i più urgenti e necessari visto che la ultima revisione catastale risale a circa 30 anni fa.

I nuovi dati catastali, infatti, saranno in linea con il mercato immobiliare attuale, che non è certo più paragonabile con quello degli anni 2000 o precedenti.

Cosa cambia

Ovviamente, la riforma del catasto andrà a modificare anche i valori dei nostri immobili, che fano parte di uno di quei fattori e componenti che vanno a formare il valore del nostro Isee. Proprio per questo la riforma andrà a influenzare l’indicatore di ricchezza, non sappiamo ancora, di preciso, se andrà a renderlo maggiore o minore, ciò che è certo è che non sarà più il medesimo.

Sono tanti gli obiettivi della riforma catastale, e tra questi ci saranno anche quelli relativi alla riduzione dell’abusivismo e alla sottostima degli immobili, spesso effettuata al fine di ridurre l’importo delle tasse da versare nelle casse del Governo. La riforma del catasto sarà diversa anche da comune a comune e questo rende ancora più difficile effettuare delle previsioni realistiche: i mutamenti saranno in base alla Regione di appartenenza, ma ci saranno, a influenzare la tassazione anche altri fattori. In ogni caso, l’Imu potrebbe avere un incremento medio di 1.150 euro, una cifra non indifferente nel bilancio familiare.