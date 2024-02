Lavatrice, da oggi non puoi più farle così: è completamente illegale

Scopri cosa ci cela dietro uno degli elettrodomestici più utilizzati in casa: da oggi, non dovrai più fare questa cosa.

Ad oggi, più che mai, la lavatrice è diventato uno dei migliori amici dell’uomo. La sua funzione è insostituibile e nessuno può farne più a meno. Tuttavia, con i rincari energetici, c’è stata una sorta di odio e amore per questo elettrodomestico, ma acquistandone uno di classe energetica alta ed efficiente, non si corre alcun rischio, perché i consumi saranno più contenuti.

Quando utilizzi la lavatrice, spesso, potresti tralasciare dei dettagli che sono fondamentali per la sua durata, come la pulizia del filtro e delle guarnizioni. Il calcare dell’acqua, infatti, insieme ai residui di detersivo, incidono negativamente sull’organismo del dispositivo che, se non sottoposto a manutenzione regolare, avrà vita breve.

E quindi, cosa accade quando una lavatrice si rompe? Solitamente, decidiamo di acquistare una nuova lavatrice solo quando la vecchia ci abbandona e il guasto che ha non è riparabile con una cifra ragionevole. In questo caso, dunque, anziché ricorrere al tecnico, preferiamo direttamente una sostituzione, ma cosa ce ne facciamo del vecchio elettrodomestico? Scopriamolo insieme, perché si rischia grosso se non si presta attenzione al rispetto delle regole.

Smaltimento rifiuti: come muoversi per non avere problemi

A tutti, prima o poi, capita di avere a che fare con lo smaltimento di dispositivi vecchi, come frigoriferi, forni, asciugatrici e anche, ovviamente, lavatrici. In casi come questi, ci sono delle regole precise da seguire per non incappare in qualche illegalità. Infatti, non stiamo parlando di un semplice rifiuto, ma di qualcosa che ha bisogno dei modi e dei tempi giusti da seguire.

Tutti questi apparecchi rientrano nella categoria Raee, ovvero rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nelle lavatrici sono presenti componenti in metallo e in plastica, e sostanze tossiche che danneggiano l’ambiente. Dunque, è scorretto abbandonare questi dispositivi ovunque, perché impedirai di recuperare i componenti che potrebbero essere destinati ad altro utilizzo.

Sanzioni amministrative e denunce per chi viola la legge

Avrai ben capito, dunque, che lo smaltimento autonomo della lavatrice, così come quello di tutti gli altri dispositivi presenti nelle abitazioni, è vietato e fortemente illegale. Per questo, infatti, potresti rischiare una sanzione amministrativa pesante, oltre che una bella denuncia personale. Quindi, per evitare di correre rischi grossi, attieniti alle regole e rivolgiti al personale specializzato, che provvederà al ritiro e al trasporto del rifiuto da smaltire, fino all’azienda che si occuperà della rottamazione.

I componenti che possono essere riutilizzati e riciclati vengono estratti e salvati, mentre il resto viene triturato e inserito in processi di recupero delle materie prime. Così facendo, l’ambiente non verrà inquinato da sostanze e corpi difficilmente smaltibili e tu potrai dormire sonni sereni, perché avrai rispettato tutti i passaggi per il corretto processo di smaltimento.