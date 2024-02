Disastro supermercati, se hai comprato questo formaggio non mangiarlo: lo stanno ritirando | Sta su tutti gli scaffali

Un prodotto è stato ritirato dal mercato, se per caso dovessi averlo in casa oppure vederlo su uno scaffale non prenderlo.

Le leggi italiane sulla conformità dei prodotti alimentari che sono idonei alla vendita sono davvero molto rigide, e per fortuna: in questo modo si evitano rischi inutili di contaminazioni o altro.

Per essere in regola con tutte le leggi, un prodotto alimentare deve avere moltissime caratteristiche, senza le quali il prodotto in questione non può essere messo sul mercato.

Anche le etichette, ad esempio, che potrebbero sembrare una piccola cosa, sono importantissime per la resa di un prodotto che consenta una scelta consapevole da parte del consumatore: basti pensare alla presenza o meno di certi allergeni, oppure all’apporto calorico per chi per ragioni mediche debba assumere un quantitativo più o meno preciso di calorie.

Di conseguenza, non è raro che un prodotto venga ritirato dal mercato: c’è un elenco dei prodotti che sono stati richiamati proprio sul sito del Ministero della Salute, in questo modo si può avere una fonte sicura dalla quale prendere questo tipo di informazione.

Formaggio ritirato

Oggi, nello specifico, parliamo di un prodotto di un marchio d’eccezione, ovvero Occelli, che si occupa principalmente della produzione di latticini.

Il formaggio in questione, di cui è stato disposto il ritiro da pochi giorni, è un formaggio pregiato: il Castelmagno DOP che è possibile trovare in moltissimi supermercati.

I motivi del ritiro

I formaggi sono di moltissimi tipi e hanno tante caratteristiche in base alle quali è possibile valutarne gusto e qualità, attraverso criteri legati a consistenza, odore, sapore e altro. Il castelmagno è uno tra i formaggi più apprezzati anche in Italia, ed è possibile realizzare molte preparazioni con esso: oltre a mangiarlo a pezzetti, si può realizzare una fonduta oppure un buonissimo e delicato risotto.

Purtroppo il Castelmagno DOP Beppino Occelli è stato ritirato a causa di un “rischio microbiologico”: non vi sono ulteriori specifiche presenti sul sito del Ministero della Salute, solamente questa dicitura per indicare la motivazione del richiamo rispetto al mercato. Pertanto, se avete acquistato questo prodotto in tempi non sospetti, oppure se qualche supermercato ha “dimenticato” di toglierlo dallo scaffale, ora sapete di non doverlo mangiare né tanto meno acquistare.