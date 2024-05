Medico di base, da oggi la coltellata: sei costretto a sborsare questa cifra ogni volta | Se non li hai non ti visita nemmeno

Novità per quanto riguarda il servizio ritenuto fondamentale tra quelli del servizio sanitario nazionale: una bastonata ai cittadini.

Il nostro Paese ha molti difetti, ma gli si deve riconoscere il grande vantaggio della presenza dell’assistenza sanitaria universale gratuita per tutti i suoi cittadini, un elemento che non è affatto scontato se si pensa ad altre nazioni, come ad esempio gli USA, dove è impossibile curarsi se non si è ricchi o se non si stipula una assicurazione sanitaria costosa.

Il Servizio Sanitario Nazionale esiste, anche se con tante lacune: basti pensare alla difficoltà di prendere appuntamento nelle strutture convenzionate per dei controlli specifici, i cui tempi di attesa sono spesso biblici.

Tra i servizi più apprezzati del SSN c’è proprio quello del medico di base, un professionista che è pagato dallo stato e che si occupa della salute di tutti i cittadini, di visite e prescrizioni di ricette.

Eppure sembra che anche questa area importantissima del SSN stia diventando difficile da sfruttare: in molte zone del Paese c’è penuria di medici di base, e alcuni servizi stanno diventando a pagamento sfiorando cifre paragonabili al privato.

Medico di base a pagamento

Il SSN non può coprire tutta la vasta gamma di eventuali controlli ai quali bisogna sottoporsi, pertanto sono diverse le prestazioni a pagamento, che sono considerate come fossero degli extra.

Ad esempio, alcuni certificati medici sono “a pagamento”, nel senso che il paziente è tenuto a pagare un corrispettivo che sia aderente al tariffario esposto nel proprio ambulatorio di riferimento. Ma non finisce qui.

Le prestazioni a pagamento

Ecco quali sono le più comuni prestazioni a pagamento effettuate dal medico di base: certificazioni di invalidità civile o di infortunio sul lavoro; certificazioni di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche; prestazioni non comprese nei compiti e nelle attività previste dall’accordo collettivo nazionale dei Medici di medicina generale ovvero le prestazioni richieste e svolte in fasce orarie notturne prefestive e festive; visite ambulatoriali e domiciliari occasionali effettuate da un medico di famiglia che non è il proprio.

Le tariffe generalmente consigliate dall’ordine dei medici per questo tipo di prestazioni si dovrebbero aggirare tra i 30 e i cinquanta euro a prestazione: molti sono i cittadini che si lamentano visto il sempre più ingente importo delle tasse che vanno a rimpinguare le casse statali.