Lavoro, per legge non sei obbligato a recarti in ufficio: puoi lavorare da casa e non possono licenziarti | Ti basta questo foglio

Recarsi in ufficio non è più obbligatorio se hai questo pezzo di carta: basta mostrarlo per rimanere a casa per tutto il tempo necessario.

La pandemia da covid 19 oltre a costituire un evento epocale ha anche lasciato dietro di sé profonde modificazioni della società a cui eravamo abituati.

Tra il boom del food delivery, della spesa online e del ritorno alla panificazione, troviamo una delle trasformazioni più consistenti, ovvero lo sbarco nel mondo del lavoro del cosiddetto lavoro smart o smart working, che, insieme alla didattica a distanza, ha consentito a tanti di proseguire con le proprie attività nonostante il lockdown.

Nel ricorrere a questi stratagemmi consentiti dalla tecnologia contemporanea, molte aziende oltre a molti lavoratori si sono rese conto che, a un equivalersi della produttività, vi era un importante risparmio di una serie di spese legate ad esempio all’energia e non solo. Pertanto intere aziende hanno chiuso le loro sedi fisiche, una chiusura non congeniale a tutti i dipendenti – c’è chi vive in una casa molto piccola e non ha spazio e chi preferirebbe uscire e recarsi in ufficio, ad esempio.

In ogni caso, questa scoperta ha rivoluzionato il mondo del lavoro, e non vi è più alcun colloquio in cui il candidato non domandi se ci sia possibilità di smart working. Eppure, non tutti i datori di lavoro, nonostante l’evidente risparmio, sono propensi a mantenerlo: se hai questo foglio, puoi stare a casa per tutto il tempo necessario.

Smart working per sempre

Lo smart working non è ancora regolato da una legge ufficiale, pertanto è necessario avere un contratto scritto tra il datore di lavoro e il o i lavoratori che disciplini questa possibilità.

Molte sono le aziende che hanno scelto la modalità ibrida, che prevede alcuni giorni in presenza e altri da remoto: ormai, però, lo smart working sta entrando a far parte dei diritti dei lavoratori, un diritto che deve essere formalizzato in accordo con l’azienda.

Un pezzo di carta basta

Lo smart working è ormai una innegabile realtà, e sarà difficile per le aziende fare marcia indietro togliendo questa comodità ai lavoratori, visto quante gliene sono state tolte a livello economico e di garanzia di continuità lavorativa, visto salari e contratti generalmente proposti nel nostro Paese.

Soprattutto chi vive in grandi città può beneficiare di questa novità, eliminando i, spesso lunghissimi, tempi di percorrenza per arrivare e tornare in e dall’ufficio.