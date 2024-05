Nuovo divieto assoluto, è scattato il 15 aprile ma non lo sa nessuno: devi spendere 1000€ o la tua auto deve rimanere in garage | Non può circolare

Mancano pochi giorni per mettere in regola la propria auto. A maggio, infatti, scatta il nuovo obbligo, pena sanzione per i trasgressori.

Ad oggi, possedere un’automobile comporta diversi costi che partono dal semplice bollo auto, finendo per l’assicurazione. Da non dimenticare revisione e vari controlli periodici necessari per un corretto mantenimento del veicolo. Ad aggiungersi al dispendio economico, dunque, vi è anche un discorso organizzativo.

Sono molte le date da tenere a mente, e in questo caso parliamo di un obbligo entrato in vigore lo scorso 15 aprile, ma con tolleranza di un mese. Il 15 maggio, infatti, è la data in cui il veicolo dovrà essere a norma di legge, onde evitare sanzioni importanti.

L’obbligo di conformità dell’auto

Siamo nel pieno della stagione primaverile, dove le temperature diventano più calde e le regole della strada si fanno differenti. In questo caso stiamo parlando dei pneumatici. Come noto agli automobilisti più datati, ogni anno scatta l’obbligo di sostituire le gomme invernali con quelle estive.

Ad oggi è dunque possibile montare i nuovi pneumatici nel proprio veicolo; una possibilità, questa, che diventa obbligo dal 15 maggio. Questo passaggio si rivela importante, poiché coloro che non adempiono alle disposizioni e continuano a circolare con gomme invernali (sempre che non siano le quattro stagioni), rischiano di andare incontro a multe salate.

Le sanzioni per chi viaggia da metà maggio con gomme invernali

Guidare senza gomme adatte alla circolazione è una condizione che mette a rischio la sicurezza collettiva. Oltre a questo, anche il portafoglio potrebbe risentire di questa situazione: le Forze dell’Ordine che sorprendono un’automobilista a bordo di un veicolo con pneumatici non a norma, hanno diritto di sanzionare lo stesso con multe il cui importo va da 430 fino a 1.731 euro, oltre al ritiro della carta di circolazione. Pertanto, è consigliabile adeguarsi alle normative fin dal primo giorno utile, che, come accennato, è il 15 aprile.

Tuttavia, è bene specificare che la sostituzione di un pneumatico si aggira intorno ai 250 euro; per un totale di 1.000 euro considerando che il veicolo ne necessita 4.

Visto il costo non indifferente, circa il 65% degli automobilisti (dato del 2020), opta per le gomme 4 stagioni. Tra i pro di questo tipo di pneumatico c’è sicuramente il risparmio economico. Avendo sempre presente il livello del battistrada, è possibile mantenerle tutto l’anno contenendo l’usura. I costi sono sicuramente più contenuti, ma viste le prestazioni generaliste, si rivelano sconsigliate per chi abita in zone dove d’inverno le temperature sono molto rigide.