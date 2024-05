Codice della strada, da ora sei fregato completamente: ti mettono il fermo amministrativo senza dirtelo | Al posto di blocco ti distruggono

Non correre il rischio di avere il fermo amministrativo sul tuo veicolo: il debito da saldare può essere davvero salato.

Quando acquisti un’automobile o un qualsiasi altro veicolo che viene immesso su strada, devi essere consapevole che ci sono delle spese e delle scadenze da rispettare. Innanzitutto, c’è l’assicurazione, importantissima per i tuoi diritti e per quelli degli altri automobilisti. Pagando una determinata somma all’anno, garantisci sicurezza alla tua persona, a chi è in macchina con te e a chi incroci lungo il tuo cammino.

Poi, c’è da controllare che la macchina sia in perfette condizioni per viaggiare e, per questo, occorre eseguire una regolare revisione e un regolare tagliando. Inoltre, non dimenticare di pagare, ogni anno, il bollo, ovvero la tassa di circolazione. Insomma, non neghiamo che le spese da sostenere, per un veicolo, siano poche, ma se non sei in regola rischi multe ben più salate.

Potresti, addirittura, avere il fermo amministrativo, che è ancora più grave. Vediamo insieme di cosa si tratta e cerchiamo di capire come fare per uscirne.

Fermo amministrativo: salda il debito o niente auto

Quando sentiamo parlare di fermo amministrativo, pensiamo che questa possa essere una cosa che non ci riguarderà mai da vicino, lo vediamo come un problema appartenente ad altri eppure chiunque può essere soggetto a questa restrizione. Avere un fermo amministrativo su un veicolo significa non poter più circolare per strada. Si tratta, dunque, di qualcosa da non sottovalutare assolutamente.

Solitamente, è l’Agenzia delle entrate che si occupa di mettere il blocco al veicolo, obbligando il proprietario a pagare i debiti rimasti insoluti. Questa è davvero l’unica soluzione valida, altrimenti il tuo veicolo risulterà praticamente nulla, perché non potrà essere venduto, senza mettere al corrente l’acquirente del fermo, non potrà essere rottamata, parcheggiata sul suolo pubblico. Solitamente, l’ente creditore avvia la pratica che porta al fermo quando il debito supera la somma di 800 euro. Invece, se il debito supera i 2.000 euro, il fermo può essere applicato a ben 10 veicoli diversi. Ecco cosa si rischia, circolando con un veicolo sotto fermo amministrativo.

Multe salate per chi infrange la legge

Con il Codice della strada non si scherza assolutamente. Tutti gli articoli, che compongono il codice che tiene sotto controllo ciò che accade in strada, sono pensati e studiati accuratamente. Se il tuo veicolo è sotto fermo amministrativo, dunque, ma decidi comunque di immetterti su strada, rischi di ricevere una multa davvero salata, che va da un minimo da 1.988 euro a un massimo di 7.593 euro.

Non ti resta, allora, che saldare il debito. Prendi appuntamento con l’Agenzia delle entrate e paga ciò che ti spetta. Dopodiché, si può chiedere al Pra l’estinzione del fermo, tornando a essere liberi di circolare su strada, senza alcun tipo di problema.