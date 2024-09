Non è ancora ora di fare il cambio armadio: l’autunno si prende già un pausa | Ecco quando farà ritorno il caldo estivo

Importante abbassamento delle temperature, ma il tempo ci inganna ancora: aspetta questo giorno per iniziare con il cambio di stagione.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a importanti cambiamento a livello di temperature: nello specifico ci sono stati innalzamenti della temperatura soprattutto nel periodo estivo, il che ha portato, tra varie conseguenze, all’acquisto e istallazione massicci di climatizzatori presso abitazioni private.

Ovviamente tale innalzamento di temperature è dovuto al cambiamento climatico, una conseguenza dello sfruttamento del pianeta da parte dell’umanità: un processo che sembra essere irreversibile, ma che ci stiamo impegnando a tentare di disinnescare, dato che i risvolti sono davvero disastrosi.

Infatti, oltre al progressivo innalzamento delle temperature, stiamo assistendo anche alla maggiore frequenza di eventi atmosferici catastrofici, basti pensare alle alluvioni che hanno portato alla distruzione di ampie porzioni cittadine e rurali.

Tutto questo oltre ad avere risvolti dal punto di vista macroscopico lo ha anche da quello microscopico: ad esempio sono molte le persone che nel corso dell’ultima settimana hanno fatto il cambio di stagione, dato che le temperature sono improvvisamente crollate. Un altro scherzetto dell’instabilità del clima: ecco perché è necessario attendere ancora diverso tempo per poter fare il cambio dell’armadio.

Cambio di stagione: quando farlo

L’inizio di settembre ha portato con sé un vortice ciclonico alimentato da aria fredda polare che ha investito il nostro Paese e che ci fa vivere meteo da pieno autunno: una situazione che permarrà per tutta questa settimana.

Questo potrebbe trarre in inganno gli abitanti del Bel Paese, già pronti a occuparsi del cambio armadio, quell’operazione che consente di fare pulizia dei capi che non utilizziamo più e sostituirli con quelli autunnali/invernali. Invece, questo autunno precoce potrebbe nascondere una lunga parentesi di estate tardiva: vediamo quando.

Un estate a fine mese sconvolge tutti i piani

Questo autunno che sembra essere piombato improvvisamente dopo le temperature record di questa estate potrebbe essere una falsa partenza: l’ipotesi degli esperti è che una volta passata questa circolazione depressionaria saremo investiti in pieno da una nuova parentesi estiva.

Molti considerano, infatti, che le alte pressioni già ora presenti tutto attorno all’Italia non lasceranno facilmente spazio alle dinamiche perturbate autunnali. Se siete in procinto di fare il cambio di stagione, quindi, non vi resta che aspettare ancora: solamente agli inizi di ottobre potremo essere sicuri del cambio permanente delle temperature. Per il momento è bene mantenere vestitini e pantaloncini a portata di mano.