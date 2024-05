Pagamento con Pos, controlla sempre questa cosa: ti svuotano il conto e te ne accorgi il giorno dopo | Devi usare sempre questo trucco

Pagare con il POS potrebbe essere un vero problema se non presti abbastanza attenzione: in un attimo, potresti ritrovarti con il conto vuoto.

Il pagamento con il POS, ormai, è una pratica che riguarda ogni attività commerciale e che è sempre più utilizzata dai clienti. Piuttosto che andare in giro con denaro in contanti, le persone preferiscono avere una semplice carta, da strisciare e con cui saldare il conto. In questo modo, non si dovrà perdere tempo ad attendere il resto e tutto sarà più rapido e immediato.

Ma, se non presti la giusta attenzione, rischi di perdere tutti i tuoi risparmi. Avere una carta di credito è, certo, una comodità ma ti espone anche a dei pericoli, perché i tuoi soldi non sono presenti in maniera concreta, nelle tue mani e qualche malintenzionato potrebbe trovare il modo di truffarti, rubandoteli.

Chiaramente, per quanto possa essere pratico per il cliente, questo sistema comporta delle penalizzazioni per i commercianti, che si ritrovano obbligati a non poter rifiutare il pagamento con carta, a prescindere dall’importo, facendo i conti con tasse salate. Oltre al POS fisso, alcuni negozi hanno introdotto anche quello contactless, tramite NFC, che può essere spostato con facilità, perché sprovvisto di filo. Vediamo, ora, qual è il trucco da utilizzare per raggirare le truffe e tenere al sicuro il tuo conto.

La truffa è sempre dietro l’angolo

Nel momento in cui possiede la tua carta e hai il tuo codice pin, ti senti al sicuro, perché credi che nessun altro possa accedere al tuo conto, ma la truffa è sempre dietro l’angolo. Spesso e volentieri, si parla di frodi online, dovuti all’utilizzo della carta di credito su e-commerce, ma l’imbroglio potrebbe esserci anche in un negozio fisico. Il POS contactless, infatti, non è sicuro come sembra.

Il ladro potrebbe avvicinare il POS alla tua borsa o al tuo portafogli, senza che tu te ne accorga e avviare la transizione. Così facendo, il tuo conto inizierà a svuotarsi, ma non potranno esserti sottratti più di 25 euro per volta, perché è questa la soglia dei pagamenti minimi, fissata solitamente e che non richiede alcun pin. Scopriamo, dunque, come fare per sfuggire a questi imbrogli.

Metti al sicuro il tuo conto corrente

Ciò non significa che tu debba rinunciare e pagare con la tua carta, quando fai shopping, ma significa solo che dovrai prestare più attenzione, salvaguardandoti. La prima mossa da compiere, quindi, è impostare la richiesta del pin anche per i pagamenti minimi. Così facendo, il POS richiederà il codice anche per importi inferiori ai 25 euro e nessuno potrà più fare il furbetto con la tua carta.

Questo è un ottimo sistema per mettere al sicuro il tuo conto corrente, perciò non perdere tempo e corri ai ripari, prima che qualche malintenzionato metta le grinfie sui tuoi risparmi.