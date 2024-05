Patente, l’UE ha deciso: la tua non è più buona: Puoi lasciarla dentro il cassetto | Ecco perchè

Novità in vista per gli automobilisti: l’UE ha deciso di apportare un cambiamento all’attuale patente, scopri di cosa si tratta.

Quando si compiono 18 anni, il primo pensiero è rivolto alla patente, un semplice pezzo di carta che, però, ci rende indipendenti, ci fa sentire più adulti e liberi. Ovviamente, per conseguirla, c’è bisogno di frequentare una scuola guida, con tanto di test teorico e pratico da superare.

Solo dopo aver svolto entrambe le prove e averle superate, potrai ottenere la patente. Questa va poi rinnovata, ogni dieci anni fino a 50 anni di età. In seguito, il margine tra un rinnovo e l’altro si fa sempre più piccolo, perché occorre assicurarsi che tutti i guidatori siano pienamente coscienti, reattivi e in grado di stare al volante.

Di recente, però, si è parlato di una novità che riguarda proprio la patente e tutti coloro che ne possiedono una. È stata l’UE a parlare di questa iniziativa. A quanto pare, la tua vecchia patente potrà riposare comodamente in un cassetto, scopriamo insieme il perché.

La rivoluzione alla guida

Sappiamo bene quanto la tecnologia abbia influenzato, soprattutto positivamente, le nostre vite. Grazie ad essa, molte pratiche si sono accelerate e si possono raggiungere cose che prima sembravano impensabili. È da un po’ di anni, ormai, che si sente parlare di identità digitale, ovvero quelle credenziali che occorrono per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione, di siti come quello delle Poste, dell’Inps, dell’Agenzia delle entrate. Ed è anche da qualche anno che, anziché la classica e vecchia carta d’identità, la maggior parte dei cittadini italiani ne possiede una elettronica.

Bene, finalmente anche per la patente è arrivato il momento di rinnovarsi. In Italia, la pubblica amministrazione sta lavorando per rendere il Paese digitalizzato e ha intenzione di farlo con il portafoglio digitale It Wallet, caricato sulla piattaforma IO e contenente tutti i documenti più importanti della persona, come carta d’identità e patente. Dunque, anche la patente diverrà digitale e non sarà più necessario avere sempre con sé quella cartacea. In Europa, c’è già una sperimentazione in corso, l’European digital identity wallet (Eudi). Questo progetto dovrebbe vedere la luce nel 2026 e l’Italia sta facendo del tutto per non rimanere indietro.

It Wallet: i tuoi documenti, con un click

Già da luglio 2024, in Italia partirà la sperimentazione di questo portafoglio digitale, con documenti come la tessera sanitaria, la carta europea della disabilità e la patente. Il lancio ufficiale, però, è previsto per gennaio 2025 e coinvolgerà tutti i cittadini italiani. Il Wallet potrà essere attivato con Spid o CIE.

Il fatto che l’Italia stia cercando di lanciare prima questa novità, rispetto all’Europa, dimostra la sua voglia di mostrarsi alla platea di cittadini come un Paese digitalizzato e innovativo. Inoltre, dal 2026, tutti i portafogli comunicheranno tra loro, consentendo il riconoscimento reciproco delle identità digitali e delle credenziali.