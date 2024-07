Posto di blocco, la polizia lo sta chiedendo sempre a tutti: se ti trovano senza sei rovinato | le multe arrivano a cascata

La polizia sta chiedendo a tutti questo kit durante i posti di blocco: sono previste sanzioni di 170 euro per i trasgressori.

Quando ci si mette alla guida, è fondamentale essere consapevoli che ogni piccola distrazione può costare caro ad ogni automobilista. Non si tratta solamente di rispettare il limite di velocità o la segnaletica, ma di tenere con sé diversi documenti ed oggetti che sono regolamentati dal Codice della Strada.

Ovviamente, tra questi rientra la patente e il libretto, che non devono mai mancare quando ci si mette a bordo del veicolo, ma è bene sapere che la Polizia (o qualsiasi autorità abilitata), potrebbe voler scovare più affondo, sanzionando il conducente anche per un’apparente piccolezza.

Il kit che non deve mai mancare in auto

A volte ce ne dimentichiamo, ma ci sono oggetti che è obbligatorio tenere in auto, alcuni per la nostra sicurezza e altri perché siamo tenuti a esibirli in caso di controllo da parte delle autorità. Giusto per rispolverare un po’ la memoria, è bene ricordarsi cosa deve comprendere il kit obbligatorio da avere sempre in macchina se non si vuole incorrere in spiacevoli sanzioni.

Il gilet catarifrangente, per esempio, è un elemento essenziale per la sicurezza. Deve essere indossato ogni volta che si scende dall’auto in condizioni di emergenza, come durante un guasto o un incidente. La sua funzione principale è rendere visibile il conducente agli altri automobilisti, specialmente in condizioni di scarsa illuminazione.

Senza dimenticare il triangolo retroriflettente, un altro elemento fondamentale del kit obbligatorio. Questo deve essere posizionato a qualche metro dalla vettura in caso di guasto o incidente, per segnalare agli altri automobilisti la presenza di un veicolo fermo sulla carreggiata. Il suo compito è quello di prevenire ulteriori incidenti, avvisando chi sopraggiunge della situazione di emergenza.

Infine, le catene da neve. Queste, a differenza degli altri due, non sono obbligatorie solo durante l’inverno e in specifiche condizioni. Se la propria auto non è equipaggiata con pneumatici invernali, le catene da neve diventano indispensabili per garantire una guida sicura su strade innevate o ghiacciate. Ma non solo. In molte regioni, le autorità possono richiedere l’uso di catene da neve in determinate condizioni meteorologiche, e non averle a disposizione può comportare sanzioni, così come l’assenza del triangolo e del gilet catarifrangente.

Le sanzioni per chi non possiede il kit di sicurezza in auto

Innanzitutto, è bene precisare che l’obbligo di avere e utilizzare questi elementi vale sia di giorno che di notte. La mancata osservanza delle norme può comportare la sottrazione di 2 punti dalla patente e una multa pecuniaria fino a 170 euro per ciascuna violazione.