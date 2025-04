Recessione, svelata la data di inizio: gli USA non hanno dubbi | Non avete idea di cosa significhi davvero

Altro che venerdì nero, un esperto statunitense ha spifferato tutto: ecco cosa dicono le previsioni sul mercato.

Quanto sta accadendo negli USA rischia di stravolgere l’economia mondiale.

Sappiamo, infatti, quanto le azioni di questo Paese, in tutti i sensi, condizionino anche la nostra e quella di tanti altri Paesi.

Infatti, è indubbio che gli USA siano tra le potenze economiche mondiali.

Quanto si appresta a fare Trump dal punto di vista economico è davvero temuto. Ecco cosa ha detto l’economista statunitense sul futuro.

Rivelazioni sul futuro dell’economia nazionale: ecco cosa comporteranno le decisioni USA

Sono ormai diverse settimane che si parla dei dazi imposti da Trump, che hanno posto un problema da risolvere per riprendere il commercio con l’Europa e altre nazioni senza che questo comportasse un sovrapprezzo per gli utenti finali. Il mondo è davvero preoccupato, visto che gli USA esportano numerosi prodotti e, come detto, sono considerati tra le più grandi potenze economiche mondiali al momento.

Nonostante il Presidente abbia poi cambiato idea rispetto ad alcuni dazi, la situazione è ancora molto precaria, e, ogni giorno, tutti attendono con il fiato sospeso notizie dalla Federal Reserve, equivalente USA della nostra Bce. A rompere il silenzio, invece, è stata una personalità della Casa Bianca: ecco cosa ha detto sul futuro l’economista Kevin Hassett. Ha parlato della possibilità di recessione scioccando tutti coloro che hanno letto le sue parole.

La Casa Bianca ha parlato: ecco cosa si è detto in merito al futuro della nazione

“Non ci aspettiamo una recessione quest’anno“: queste sono state le parole di Kevin Hassett, il consigliere economico della Casa Bianca. Poche e concise, ma di grande significato, le parole hanno composto l’osservazione che tutti aspettavano di sentire. Questa florida proiezione è stata divulgata da FOX e l’affermazione è stata riportata in Italia da ANSA.

Indubbia è la competenza di Kevin Hassett, che è un economista: è stato professore associato di economia alla Columbia Business School, ha lavorato presso la divisione di ricerca e statistica del Federal Reserve Board of Governors. Non è certo la prima volta, inoltre, che ricopre la posizione di consigliere economico USA: in precedenza aveva avuto la medesima esperienza al fianco di Bush, McCain e Romney. Attualmente è considerato, assieme allo stesso Presidente Donald Trump, fautore della nuova politica che prevede l’inserimento di dazi ingenti.