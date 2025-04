Ultim’ora codice della strada, “Vietato guidare Opel, Fiat, Dacia, Volvo, Alfa Romeo e non solo”: vi sospendono la patente | In pratica potete girare solo in Ferrari da oggi

Divieti su divieti e se ti beccano sono dolori, è diventato impossibile guidare: metti i soldi da parte per marchi top o smetti subito.

Molti aspetti del nuovo codice della strada hanno portato a numerose polemiche.

La riforma, i cui cambiamenti sono in atto ormai da diversi mesi, ha suscitato molte critiche.

Un aspetto particolarmente criticato è stato quello riguardante le disposizioni per il tampone salivare.

Invece, un altro aspetto parecchio limitante è stato assai trascurato: riguarda i veicoli che si possono guidare in strada, ecco cosa dicono le novità.

Bicicletta o Ferrari, praticamente non c’è più una via di mezzo: controlla subito se puoi continuare a circolare

Oltre ai cambiamenti relativi ai controlli stradali, ve ne sono stati anche altri il cui impatto è stato sottovalutato. Stiamo parlando soprattutto delle nuove norme che riguardano la categoria dei neopatentati. Questi ultimi sono tali dal giorno di rilascio della patente B e per i tre anni successivi.

Già prima rispetto all’applicazione della riforma del codice della strada, i neopatentati dovevano sottostare a una serie di regole che differivano rispetto a quelle cui dovevano sottostare tutti gli altri conducenti. Ad esempio, come ricorda anche il sito locatelligroup.eu, la normativa, prima dell’applicazione della riforma, prevedeva per 12 mesi dal conseguimento della patente il limite di 55 kW/t per gli autoveicoli e l’ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW (95 cavalli) per le autovetture; nel caso di vetture elettriche, invece, era previsto solamente il limite di potenza di 65 kW/t, compreso il peso della batteria. Oggi, invece, la situazione è davvero cambiata: ecco quali auto non possono guidare i neopatentati (tanto vale andare a piedi per i primi tre anni).

Nuove regole per la strada: ecco tutti i modelli di auto che sono fuori portata per te, ti prendi una multa

Il nuovo codice della strada ha posto una nuova tempistica per le limitazioni relative ai neopatentati. Infatti, per quanto riguarda la tipologia di veicolo, la limitazione è stata ampliata da un solo anno a ben tre.

Questa norma, inoltre, è anche mutata nella sostanza, oltre che nella tempistica. Fortunatamente, però, la novità in termini di sostanza consiste nell’ampliamento del numero di auto che è possibile guidare se si è neopatentati: nello specifico, infatti, il rapporto peso/potenza è stato aumentato da 55 kW/t a 75 kW/t e la potenza massima è passata da 70 kW a 105 kW. Chi dovesse violare questa regola si ritroverebbe a dover pagare una sanzione che va da 165 a 660 euro, e non solo, vi si aggiungeranno da due a otto mesi di sospensione della patente.