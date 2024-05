Reddito di Cittadinanza, 600€ a tutti i vecchi percettori: ti basta un foglio | Fai subito la richiesta

Ultima novità riguardo il tanto atteso reddito di cittadinanza: ecco come fare a ottenere 600 euro con una semplice richiesta.

Il reddito di cittadinanza è stato un contributo, da parte del Governo, che ha alleggerito la vita a molte persone. Infatti, a seconda della situazione personale e familiare, ogni mese, su un’apposita carta, veniva accreditata una certa somma, da spendere per beni di prima necessità.

Visti i rincari degli ultimi tempi, le spese che gravano sempre di più sulle famiglie, un aiuto economico è sempre ben accetto. A parte i bonus, dunque, che vengono pensati per determinate categorie, il reddito di cittadinanza è una sorta di garanzia, perché viene percepito di mese in mese e non è una tantum.

Da oggi, però, per i vecchi percettori c’è una novità da urlo. Si parla di 600 euro in più, da ricevere con una sola domanda. Scopriamo insieme chi può fare la domanda e chi saranno i destinatari di questa cifra, vedendo tutti i dettagli che riguardano la nuova misura del Governo.

Approvato il nuovo aiuto economico

Finalmente, è stato approvato un nuovo aiuto economico che prevede l’arrivo di 600 euro per famiglie con figli a carico. Il sostegno è attribuito a ogni figlio, dal settimo mese di gravidanza fino al 21esimo anno di età. Per coloro che hanno invece uno o più figli disabili, il sostegno non ha limiti di età, né scadenze.

L’Assegno Unico è entrato in vigore nel 2022, grazie alla Legge Delega 46/2021 e ha portato all’eliminazione del bonus bebè. Nonostante questo, però, alcune regioni continuano a erogarlo comunque, come la Sardegna. Per frenare lo spopolamento e incentivare le nascite, questa regione ha deciso di lanciare il sostegno alle famiglie più bisognose. Tuttavia, l’iniziativa non riguarda l’intero territorio sardo, ma solo i comuni che sono più soggetti a spopolamento.

La situazione in Sardegna

La regione Sardegna ha deciso che il bonus sarà destinato a coloro che vivono in un paese che ha dai 3.000 ai 5.000 abitanti e verrà erogato a tutte le famiglie che, nel 2024, avranno avuto un figlio, che sia biologico o adottivo. L’ISEE, dunque, non sarà un punto da prendere in considerazione.

Ma, è richiesto che la famiglia sia proprietaria dell’immobile in cui risiede. Il sostegno ha valore di 600 euro per il primo figlio e scende a 400 euro per ogni figlio successivo al primo. Per non perdere questa fantastica opportunità di aiuto economico, puoi fare domanda direttamente presso l’ente locale interessato.