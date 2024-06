Semaforo, vietato il passaggio così: la legge è cambiata completamente

Le regole stradali in merito ai semafori sono chiare e lineari; eppure ad oggi è possibile ricevere sanzioni: la normativa in vigore.

Le regole imposte dal Codice della Strada in merito alla segnaletica sono abbastanza standardizzate e non vedono alcuna eccezione. Lo stesso vale per i semafori, il cui colore indica la possibilità o meno di passare ad un attraversamento. Nonostante ciò, sarà capitato a tutti di guidare nelle ore notturne (tra le 23 e le 4 del mattino) e trovare i semafori lampeggianti. Questa condizione si presenta anche in caso di guasto, lasciando un velo di perplessità nello stesso conducente. In realtà, esiste una normativa specifica sull’atteggiamento da adottare.

Perché i semafori rimangono spenti nelle ore notturne

Il Codice della Strada prevede che dalle 23:00 alle 7:00 è vietato tenere acceso l’impianto semaforico a tempo fisso. Questo perché, sempre secondo il CDS, in presenza di forte riduzione della circolazione dei veicoli, tenere il semaforo acceso in maniera regolare, quindi con turni di rosso e verde e giallo a intermezzare, ci sarebbe un aumento della pericolosità. Un controsenso che, tuttavia, è diventato legge.

Da qui, penseremo, inizia a vigere il buon senso: cosa che purtroppo non possiamo dare per scontata di questi tempi; ma la legge cosa dice in materia? Considerando che, nelle ore notturne, tenere il semaforo spento è una scelta del Comune, è ovvio affermare che il comportamento dei conducenti è regolamentato.

Semafori gialli lampeggianti: le regole (e sanzioni) del Codice della Strada

Nel momento in cui viene chiesto ad un conducente di qualsiasi veicolo come ci si deve comportare durante la guida notturna con semafori lampeggianti, le risposte sono delle più disparate. Il motivo? In pochi conoscono davvero cosa prevede il Codice della Strada in questi casi.

Come cita l’articolo di riferimento, “In presenza di una luce gialla lampeggiante, di cui al comma 1, lettera i), i veicoli possono procedere purché a moderata velocità e con particolare prudenza, rispettando le norme di precedenza.”

Con “rispettare le norme di precedenza”, si intende, dunque, che qualora il semaforo non fosse acceso, subentrano le normali regole di precedenza che vigono agli incroci, ovvero dare sempre la precedenza ai veicoli provenienti dalla nostra destra. In aggiunta, viene richiesto di comportarsi con più cautela, infatti il comma recita testualmente “procedere a velocità moderata e con particolare prudenza“.

Il motivo è abbastanza semplice: a notte fonda c’è già una visibilità ridotta, ci può essere nebbia, e i veicoli procedono spesso a velocità spedita per via delle strade libere e per la fretta di tornare a casa. Senza parlare di coloro che, usciti da discoteche e pub, guidano in stato di ebbrezza.

Ricordiamo che per chi non rispetta la precedenza tra le 22 alle 7 del mattino, non solo è prevista la multa per tale infrazione, ma vi è anche una maggiorazione di un terzo, come previsto dal Codice della Strada.